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逢甲平價旅店還附免費停車位！陽台房只要1300元　樓下就是夜市

JJ.Hsu 男⼦散步中

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我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

我每次在規劃台中二日遊住宿的時候，都會先找地點精華、停車方便的台中住宿推薦，位於逢甲路的「達斯旅店」是Dcard討論度超高的逢甲平價住宿。達斯旅店下樓就是熱鬧的逢甲夜市商圈，開車族也有提供專屬停車位，只要完成入住登記，就可以輕鬆享用台中逢甲夜市美食。

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為什麼推薦達斯旅店？
豐富的美食地圖： 附近有豐富的逢甲美食，步行就可輕鬆開箱。
旅客專屬停車位：提供旅客專屬停車場，不用再額外尋找逢甲停車場。
地點位置極佳： 位於逢甲夜市核心地段，下樓就是逢甲夜市。

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲雙人房平日大約1300元、假日大約2700元。

位置＆停車資訊
鄰近「逢甲夜市」、「中央公園」、「台中國際會展中心」等台中西屯景點地標。如果你曾經開車到台中逢甲，一定會知道停車場真的相當難找，有時候順利找到停車位又會被昂貴的停車費困擾，達斯旅店提供入住旅客專屬停車位（機械式），讓你可以輕鬆安排逢甲行程。

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

周邊景點
逢甲夜市（下樓就抵達）：必吃一心素食臭豆腐、大腸包小腸、明倫蛋餅、逢甲溫家地瓜球等。
中央公園（車程約5分鐘）：欣賞日落，感受城市綠肺的自然景觀。
草悟道（車程約15分鐘）：豐富的文青店家與美食聚集。

設施介紹
房間設備：冷氣機、吹風機、小冰箱、Wi-Fi 無線網路、洗髮精、沐浴乳、礦泉水。
自行準備：牙刷、牙膏等個人盥洗用品需自備。
公用設施：飲水機、停車場（機械式無法事先保留）。

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

房間介紹
達斯旅店規劃有雙人房與四人房型，我今天入住的是雙人房一大床房型，空間規劃恰到好處，雙人入住也不會顯得過於擁擠。我喜歡他們的落地窗陽台設計，雖然沒有足夠的陽台空間規劃戶外座席，但可以引入更多的自然光，白天不需要開燈房間就足夠明亮。

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲窗邊規劃有雙人沙發組，可以讓旅客稍作休息，品嚐逢甲外帶美食。

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲房間提供梳妝桌，方便大家整理妝髮，如果是商務出差要使用筆電也沒有問題。

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲房間有提供小冰箱跟礦泉水，在走廊也有飲水機可以自由使用。

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

衛浴雖然沒有規劃為乾濕分離，但入住會使用到的洗髮精沐浴乳等都有提供，因為空間關係洗手台設置在衛浴外側，但我覺得使用上完全沒有問題。

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼達斯旅店。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

達斯旅店

地址：台中市西屯區西平里逢甲路19巷16號7樓
電話：04－24515788

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG部落格FB

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關鍵字： 達斯旅店 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 JJ.Hsu

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