金針花季父親節浪漫登場！赤柯山農村風情　六十石山視野壯麗

▲赤科山保留濃厚農村風情與古樸山城景致，是許多旅人喜愛的賞花秘境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年夏秋之際，花蓮最令人期待的山城盛事即將登場！「2026花蓮金針花季」將自8月8日起至10月11日於玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山盛大展開。屆時滿山遍野的金黃色金針花海將再次綻放，與縱谷山景、藍天白雲相互輝映，勾勒出東台灣最具代表性的季節限定美景。花蓮縣長徐榛蔚誠摯邀請全國民眾，今年夏天一起走進花蓮，感受金針花海、山城慢活與在地人文交織而成的療癒旅程。

徐榛蔚表示，花蓮擁有純淨自然環境與得天獨厚的地理條件，其中赤科山與六十石山更是全台最具代表性的金針花產地，每年花季總吸引大批遊客前來朝聖，也帶動地方農業、觀光及周邊特色產業發展。縣府多年來持續推動金針產業升級、觀光環境優化及交通動線改善，希望讓旅客在欣賞花海美景的同時，也能深入感受花蓮農村文化與慢活魅力。

▲六十石山則以遼闊視野與層層起伏的金黃色花毯聞名，是攝影愛好者與遊客心中的經典景點。

玉里鎮赤科山保留濃厚農村風情與古樸山城景致，是許多旅人喜愛的賞花秘境。漫步山區，可見傳統石厝、茶園與滿山金針花海相映成趣，展現花蓮縱谷獨有的人文與自然風貌。每到花季，山風吹拂、花海搖曳，讓旅人彷彿走進一幅溫柔的山城畫卷。

富里鄉六十石山則以遼闊視野與層層起伏的金黃色花毯聞名，從高處俯瞰宛如金色波浪綿延山間，是攝影愛好者與遊客心中的經典景點。尤其清晨時分，山嵐與曙光交織，更為花海增添如詩如畫的夢幻氛圍。兩大花區各具特色，也共同構成花蓮夏秋最迷人的風景。

今年花季除賞花活動外，也持續結合在地農友、社區及產業夥伴，推出農產展售、特色市集、食農教育及農村體驗等多元活動，讓旅客不只是賞花，更能深入認識金針產業與花蓮在地文化。從金針栽種、採收到加工應用，每一道過程都蘊含農民與土地共生的故事，也讓旅人透過體驗，更貼近花蓮農村日常。

▲花蓮縣政府日前於玉溪地區農會、富里鄉農會辦理金針相關會議。

農業處長陳淑雯說，金針花不僅是花蓮重要的特色農產，更是串聯農村旅遊、地方文化與永續體驗的重要品牌。近年縣府持續推動友善耕作、農村景觀營造與永續旅遊發展，希望透過季節觀光帶動地方活力，也讓更多人看見花蓮農村的魅力與價值。今年花季也將持續串聯在地社區與觀光業者，共同打造兼具景觀、美食、文化與永續理念的特色活動，詳細花季資訊請持續追蹤花蓮縣政府農業處、玉溪地區農會、富里鄉農會等公告資訊。

除了欣賞滿山金黃花海，旅客也可順道安排縱谷深度旅遊，造訪玉里特色美食、赤科山周邊景點、富里稻田景觀、溫泉及部落文化場域，體驗花蓮山海兼具的人文風景。無論是親子旅行、好友出遊，或攝影愛好者的追花旅程，都能在花蓮找到屬於自己的療癒時光。

花蓮縣政府提醒，花季期間山區車流較多，請民眾留意相關交通資訊並配合現場交通引導，建議可多利用平日前往或搭乘接駁服務，共同維護良好旅遊品質。同時也呼籲遊客珍惜自然景觀與農村環境，不任意踐踏花田、不亂丟垃圾，一起守護這片美麗山城風景。

