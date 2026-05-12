亞尼克開賣「三顆布丁生乳捲」　販賣機限定盲盒抽10種口味

▲亞尼克推出期間限定「三顆布丁生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

亞尼克生乳捲13周年慶，即日起至8月15日推出「三顆布丁生乳捲」，內餡包進3個完整布丁。6月底前，亞尼克蛋糕販賣機限定盲盒祭出史上最多「10種口味」，最高省307元。

▲三顆布丁生乳捲一次捲入3顆統一布丁。

亞尼克「三顆布丁生乳捲」每條放入3顆統一布丁，搭配北海道奶霜、泡芙蛋糕，每份465元。業者提醒，成品會切除蛋糕前、後端以求平整，可能導致布丁不完整為正常現象。

▲YTM（蛋糕販賣機）限定生乳捲盲盒首度祭出10種口味。

▲宇治抹茶、厄瓜多爾脆皮黑巧克力原價皆為699元。

亞尼克YTM（蛋糕販賣機）生乳捲盲盒同時祭出史上最多「10種口味」，有原味、特黑巧克力、茶拿鐵布丁、鮮芋奶霜、雪天使、香草布丁、宇治抹茶、紅寶石覆盆莓、三顆布丁以及厄瓜多爾脆皮黑巧克力，盲盒售價392元，活動至6月30日。

業者表示，YTM販售的宇治抹茶、厄瓜多爾脆皮黑巧克力原價699元，買到現省307元。

全台22家亞尼克門市現在推出生日慶寄捲好康活動，6月30日前購買「超值寄捲套餐1組」即送「統一布丁1顆」、買2組送「原味生乳捲1條」，贈品不累贈，送完為止。超值寄捲套餐為一次購買5條電子券1816元，可提領450元以下生乳捲。

▲皮蒙特繽紛榛果。

▲紐約好時可可（右）、東京明治抹茶（左）。

Krispy Kreme近日則聯名義大利Kinder健達、美國Hershey's好時及日本meiji明治，推出3款巧克力甜甜圈，其中「皮蒙特繽紛榛果」以榛果巧克力搭配榛果巧克力奶油，頂層放上健達繽紛樂白巧克力並撒上麥芽巧脆；「紐約好時可可」選用香滑白巧克力結合經典好時巧克力水滴，最後點綴好時純可可粉製成的餅乾碎及黑巧克力線條，

最後的「東京明治抹茶」則以明治牛奶巧克力搭配抹茶粉，再放上明治白巧克力、抹茶巧克力風味方塊增添口感。以上3種口味售價皆為60元。

同步提供巧克力奇幻禮盒，「6入特價299元」含3顆巧克力奇幻甜甜圈+3顆綜合口味；「12入特價499元」含3顆巧克力奇幻甜甜圈+9顆綜合口味，綜合口味甜甜圈限47元（含）以下可加價換購。

新品上市，19日前登入LINE即可參加「出發吧！奇幻旅程刮刮樂」活動，天天皆可玩一次，刮開可獲得隨機優惠券，兌換期限為領取隔日起算21日內，最晚兌換至6月9日，單筆限用1張；6月10日前購買任一顆聯名甜甜圈還可享加購任一大杯飲品現折15元。