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住台東日式老屋青旅5晚2000元起　平日享免費早餐

▲▼寶桑町屋。（圖／雲品國際提供）

▲寶桑町屋。（圖／雲品國際提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台東縣政府自5月1日起推出國旅補助方案，雲品國際旗下文創青旅「寶桑町屋（Machiya Posong）」亦響應這波長住熱潮，推出連住青旅單人房5晚優惠價4500元，結合補助專案後僅需2000元起，平日入住更加贈早餐。

▲▼寶桑町屋。（圖／雲品國際提供）

▲▼寶桑町屋提供雙人房與青旅房型。

▲▼寶桑町屋。（圖／雲品國際提供）

「寶桑町屋」由古老日式宿舍改建而成，以日式侘寂美學與現代木質建材交織出溫暖靜心的氛圍，館內青年旅館配置9間單人房與1間雙人房，提供極具獨立性的休憩環境。館內公共區域則設置景觀火爐、日式茶席，旅人能在此悠閒品味台東在地特產紅烏龍茶與傳統封仔餅，沉浸式感受台東慢活節奏。

根據縣府「台東一遊未盡」國旅補助政策，自由行旅客不分平假日，凡連續入住台東合法旅宿5晚，即可享每房一次現折新台幣2500元，每人限領一次。

台東縣府觀光發展處分析，開放申請補助的首日即湧現大量申辦潮，顯示民眾對深度旅遊的強烈需求。5月起台東各項觀光活動接力登場，包含東浪嘉年華、最美星空系列活動、台灣國際熱氣球嘉年華以及全新登場的「2026台東博覽會」，豐富的活動串聯山海特色，有效提升整體觀光吸引力。

▲▼台東森林公園。（圖／台東縣政府提供）

▲台東森林公園活水湖。（圖／台東縣政府提供，下同）

同時為提高遊客入園意願，台東縣政府宣布，即日起取消台東森林公園入園及停車收費，希望縣民運動更方便、也吸引更多外縣市遊客到台東享受這片綠意。

台東縣政府表示，台東森林公園及活水湖位於卑南溪口國家級濕地範圍內，是台東最具代表的城市自然地標之一，擁有廣闊森林綠地與濕地生態環境，具有防止風沙、景觀保安林生態及民眾遊憩的功能。

▲▼台東森林公園。（圖／台東縣政府提供）

▲▼台東森林公園有自行車道、遊樂設施。

▲▼台東森林公園。（圖／台東縣政府提供）

縣府在近年投注大量經費推動「森林公園2.0」景觀升級計畫，改善園區相關設施，舉凡入口意象、公廁、親子共融設施及森林體驗場所等煥然一新，在維護自然生態前提下，透過地景設計與公共空間改善，打造兼具休憩、教育與自然體驗的城市綠地。

▲▼台東森林公園。（圖／台東縣政府提供）

▲台東森林公園擁有廣達280公頃綠地。

縣府指出，原本縣民進入森林公園就是免費，不過必須帶著身分證件供查驗較不方便，再加上縣府財政改善可負擔園區養護費用，因此決定5月1日起取消台東森林公園入園及停車收費，希望吸引外縣市更多遊客享受這片廣達280公頃的綠地，森林公園及活水湖間原本步道也將同步開放。

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