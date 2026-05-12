藏壽司花蓮首店5月底開幕　餐廳落腳福建街日出香榭大道

▲藏壽司花蓮首店5月底開幕。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

東台灣壽司控等到了！藏壽司花蓮首店預計5月底開幕，地點位於福建街日出香榭大道的自由店，以後想吃就不用跑到宜蘭了。

在台灣已有62家分店的藏壽司，今年規劃展店5家以上，除了高雄全新門市「林園沿海路店」已在1月開幕，接下來將首度進駐花蓮市，位於福建街日出香榭大道的自由店預計5月底開幕，以後當地人想吃迴轉壽司不用跑宜蘭了。

▲藏壽司宣布5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》。（圖／藏壽司提供）

目前藏壽司與《排球少年!!》聯名合作，扭蛋多達40款，包含壓克力吊飾與馬口鐵徽章胸針，角色陣容橫跨烏野高校、青葉城西高校、音駒高校、白鳥澤學園高校、梟谷學園高校、稻荷崎高校與鴎台高校等多所知名高校，除了主角群日向、影山、月島，還有研磨、黑尾、及川、牛島等人氣角色。

▲「排球少年!!票卡夾」。（圖／藏壽司提供）

此外，第一波滿額贈活動昨日登場，消費滿1200元，加入LINE好友並綁定會員，即可獲得「排球少年!!票卡夾」，共有烏野高校、青葉城西高校與音駒高校3款設計。第二波滿額贈活動則於5月20日接力登場，贈品為「排球少年!!馬克杯」，共有5款設計。兩波滿額贈品各限量1萬5000份。

▲壽司郎×《貓貓蟲咖波》聯名活動5/11開跑。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎攜手台灣人氣插畫IP《貓貓蟲咖波》推出聯名活動，昨日正式開跑，其中聯名菜單以《貓貓蟲咖波》鮮明的角色特性為概念，將貪吃獵奇又萌萌可愛的形象巧妙融入餐點設計，「青森縣產鱒鮭拼盤（220元）」將青森縣產鱒鮭以多元料理方式呈現，同時附贈1款盲袋壓克力吊飾（共6款，含1款隱藏版），全台限量4萬5000個。

▲盲袋壓克力吊飾。（圖／壽司郎提供）

「日式烤牛肉雙饗（60元）」源自咖波愛吃肉的角色設定，嚴選肉質鮮美柔嫩的牛肉，搭配蒜片的微辛香氣、海苔的淡雅鹹香；「鹽漬熟成鮪魚極上赤身（70元）」以熟成工法提升魚肉旨味，口感緊實柔滑。

▲咖波躲躲碳酸冰聖代。（圖／壽司郎提供）

甜點「咖波躲躲碳酸冰聖代（120元）」，將彈珠汽水風味融入其中，搭配香甜濃郁的香草冰淇淋與經典糖漬櫻桃點綴，打造兼具風味與話題性的全新甜點體驗。壽司郎同步推出飲料組合，5月11日起在全台壽司郎內用點購特定飲料組（可口可樂／雪碧／可爾必思/冷泡茶）組合價（200元），即可獲得「咖波壽司列車杯」1個，全台限量2萬個。