曼谷沉浸式Fine Dining！15道料理走完泰國歷史＋服務員逐一說菜

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

來到泰國曼谷，如果吃膩了小吃美食或是海鮮料理，那可以來試試曼谷昭披耶河畔的「THARN BANGKOK」。以提供Fine Dining為主，以泰國歷史為主題，從前菜、主食到甜點，完美詮釋15道充滿感官的沉浸式料理。

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餐廳位置

位於昭披耶河畔附近，鄰近曼谷老城區，外觀是一間Tiffany藍的木造建築，有一種寧靜低調的氛圍。這裡因為不是位於車水馬龍的商業區，建議可以直接搭乘Grab過來，我們這天從ICONSIAM過來的話，大概也只要15分鐘車程。

在THARN BANGKOK對面的35 DRY AGED BEEF也是THARN BANGKOK主廚開立的。這間是主打乾式熟成牛排，Google上面甚至高達4.8顆星好評，有興趣的也可以試試。

環境

裡面的裝潢是復古帶點奢華感，我們是一開始營業就過來了，當時還沒有其他的客人，所以剛好拍到空景。吃到一半出來上廁所的時候發現裡面多了不少客人，這才發現原來THARN BANGKOK雖然低調，但是也有很多饕客專程前來。

▲廚房是半開放式的設計，可以欣賞廚師料理的過程，光是後方櫃子上的醬料和辛香料放得整整齊齊就覺得印象很好。

▲我們這次人比較多，所以被安排在進門的小包廂裡，這樣一邊吃飯還可以一邊悠閒地聊天，很好。

價位

泰銖2,900／人（大約2,819台幣），不含稅與水資費，桌上放了菜單，可以參考一下，但是菜色會依季節調整；另外也可以搭配Wine Pairing。

特色

服務人員都會細心的說菜，而且服務人員是講英文，只要有基本英文溝通能力的大概都聽得懂。只是有的食材會比較特別，即使翻成中文也不一定有聽過，真的聽不懂也沒關係，反正吃就對了！

第一章｜源頭 — 曼谷王朝的當代開端

Meang Pu Amuse Bouche｜蟹香石蔞葉小點

服務人員會先解釋吃的順序。圓形的小點心中間藏有蟹肉，整體口感很順滑，吃起來帶有奶香，不過吃到後面會覺得辣度越來越明顯，後勁還滿強的。方形的餅乾口感比較酥脆，帶點鹹甜鹹甜的風味，底部有米香，整體還滿有層次感的。

Grilled Beef with Jaew Bong｜炭烤牛肉佐寮式辣醬

這個烤牛肉因為使用了很多醬料，所以吃來有層層的風味，香、甜、鹹、辣慢慢交織。牛肉本身吃起來很軟嫩帶點脆口，我覺得熟度拿捏得很剛好，真是好吃！

Tom Yum Herb Noodle｜冬蔭香草蔬麵

這一道還滿特別的，就是把我們熟悉的冬央功做成「乾式」的，麵條是乾的，再加上炸過的空心菜，佐冬功貢特有的醬料一起入口。吃起來有明顯的蝦醬香氣，酸酸鹹鹹的，味道很跳。另外左下角是炸雲吞，原來泰式料理也會把雲吞入菜！

Steamed Crab with Chaloo｜椰香蟹肉蒸

左手邊的是用椰奶做成的蒸蛋，口味很滑嫩，上面還加了蟹肉和手指檸檬增加鮮味。那個手指檸檬口感很特別，不像我們一般吃到的檸檬那麼酸，咬破之後有「波波」的口感，酸韻很溫和。右手邊則是蝦餅，上面一點一點的就是蝦膏，有點微辣的口感，然後蝦餅酥酥脆脆的，整體還滿特別的。

第二章｜河流 — 跨越蘇可泰與大城的純粹

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Straw-Smoked Duck｜稻草燻鴨

這道鴨肉應該是使用舒肥的作法，因為吃起來很軟嫩，可以單吃或是搭配洛神花與羅望子製成的醬料一起吃。看起來粉粉的顏色不是沒有熟，那個是肌紅蛋白，只不過我的這塊鴨肉有點柴，但朋友們的都覺得很剛好。右手邊醬料上面有三朵小花，那個是蓮藕，很像小鈕扣的感覺，超可愛。

Jungle Spicy Fish Soup｜叢林酸辣魚湯

這一道是鯰魚，上面圓圓的是西瓜和南瓜！湯底還滿特別的，有很濃的黑胡椒味，我覺得辣度滿高的，喝起來很有刺激感。

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Red Curry Crab Claw｜紅咖哩蟹鉗

以蟹鉗為主食，上面是紅咖哩醬，下面則是羅勒醬。我覺得蟹肉本身滿好吃的，因為肉質很新鮮扎實，只是上面的紅咖哩醬和下面的羅勒醬有點衝突，好像有點壁壘分明的感覺。

Citrus Sorbet｜柑橘雪酪

柑橘風味雪酪上場，我想說下一道應該就是主食了，結果居然不是！不過雪酪還滿好吃的，口感很細緻，酸酸甜甜又帶有琵琶和芒果香氣，剛好可以清清味蕾。

River Prawn Trilogy｜三重風味河蝦

這道有三顆可愛的球，都是不同顏色的，其實它們都是河蝦。最前面的綠球因為有香茅的關係，吃起來又酸又辣，上面的蝦醬則很像XO醬的味道；白色的是充滿椰奶香氣，味道比較溫潤；最後那顆橘色的是蝦醬，有濃濃的蝦味。

Crispy Fish Fruit Salad｜酥魚水果沙拉

這道滿特別的！中間白白的那個很像一朵小花，其實它是山竹，口感就是脆脆甜甜的。旁邊淡黃色的那個是鈴鐺果，台灣好像沒有看過，口感也是脆脆的。最特別的是中間那片是魚肉做成的，有點像餅乾的口感，酥酥香香的。

Fermented Pork Clear Soup｜醃菜火腿湯

▲看起來好像是清湯，但是喝起來很濃郁，而且鹹度比較偏高。我還有撈到一小片火腿，它不像外表看起來那麼簡單。

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Royal Samrub Set｜泰式宮廷套餐

最後端上好多的餐點，原來前面都只是開胃菜，這些才是主食！米飯有白米和糙米兩種可以選擇，我選的是白飯，吃起來有點椰子的香氣，才知道原來它是加了椰子油下去煮的。不得不說這個白米飯超級好吃，如果不是因為我已經很飽了，我可能會再續一碗！

這道是經典的泰式沙拉

將新鮮的蔬菜和水果佐以醬料一起吃，醬料應該就是常見的蝦醬，有點XO醬的感覺。青菜都是我們平常在台灣比較少看到的，我覺得這樣吃不僅可以吃到食材的原味，而且剛好可以補充纖維質。

▲這道是以牛肉加Masala咖哩醬，牛肉很軟嫩，醬料很濃郁有層次。

▲比較像是筊白筍，旁邊則是蝦肉，這個可以直接單吃，難得一道比較清爽的菜餚，我還滿喜歡的。

▲這道滷肉加了很多的辛香料下去滷，味道很香很濃，而且滷肉超級嫩，這個很適合再來碗飯搭配！

第三章｜終章 – 甜美結尾

Lychee Granita｜荔枝冰沙

▲那個冰沙吃起來很細緻，淡淡的甜，有一種清香感。上面的荔枝不是普通的荔枝，它是紅毛丹，中間還包覆著西瓜！

Thai Banana Dessert｜泰式香蕉甜點

這道甜點是以烤香蕉為主，搭配著薄餅和冰淇淋。香蕉本身吃起來沒多大的記憶點，倒是周邊的配料我覺得還滿好吃的。

Petit Fours｜泰式傳統茶點

▲這是另外一道甜點，三種甜度都比較高，我最喜歡最上面那款，清新不厚重的巧克力香氣。

▲最後還有熱茶完美收尾！

心得

如果對泰式Fine Dining料理有興趣的人可以試試，我覺得是一場很特別的視覺和味覺饗宴，價格也是在可以接受的範圍。

THARN BANGKOK ธาร

地址：374 Charoen Rat Rd, Khwaeng Khlong Ton Sai, Khet Khlong San, Bangkok 10600

營業時間：17：00－23：00（周一休息）

飛天璇

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