豪斯登堡最新EVA設施開箱　飛行劇場激戰使徒、吃初號機霜淇淋

▲豪斯登堡推出《新世紀福音戰士》遊樂設施。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

長崎豪斯登堡又有新玩法！園方以經典動畫《新世紀福音戰士》為主題，首次導入8K LED 飛行劇場型設施，結合多重感官效果與高科技娛樂於4月底開幕，讓粉絲沉浸式跟著《新世紀福音戰士》一起激戰使徒，同時推出特色周邊、水舞秀、餐點和主題房，透過5大亮點讓粉絲盡情沉浸在EVA 世界中。

▲全新「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點1：全新「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」

粉絲首先不可錯過的就是「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」，以粉絲從未看過的原創劇情，讓豪斯登堡成為故事舞台，結合座椅震動、風、聲音與水花等多重感官效果，旅客能跟著 EVA 投入與使徒激烈對戰的戰場。

▲劇場設施座位。上圖經園方特別允許拍攝，一般旅客禁止拍照、錄影。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飛行劇場打造全新故事設計，讓旅客一起投入EVA與使徒對戰的場面中。（圖／豪斯登堡提供）

整體體驗時間約7分鐘，搭乘時所有隨身物品都必須寄放在櫃子中。記者實際體驗，認為各年齡層都能盡情享受近距離投入EVA與使徒對戰的場面中，每一處細節都精緻到位，讓人搭完大呼過癮。

▲▼新世紀福音戰士周邊商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼有印有初號機圖樣的長崎蛋糕和豪斯登堡限定周邊。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點2：《新世紀福音戰士》周邊商店

體驗設施之餘，當然要把紀念品帶回家！《新世紀福音戰士》周邊商店「馮德爾」結合許多豪斯登堡限定設計商品，包括與知名長崎蛋糕品牌「文明堂」合作，推出印有初號機圖樣的長崎蛋糕，還有設計款上衣、筆記本、收納箱、票卡、餅乾等，絕對會讓粉絲想要通通買回家。

▲▼餐車「NERV 佐世保支部臨時移動販賣車輛」推出特色餐點。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點3：聯名餐飲

粉絲首先必吃的就是在飛行劇場設施外的餐車「NERV 佐世保支部臨時移動販賣車輛」，包括初號機設計雙色霜淇淋，吃得出葡萄與抹茶的滋味，還有特製吉拿棒、隱藏版口味爆米花。

▲▼園區內的餐廳也推出《新世紀福音戰士》主題特色餐點。（圖／記者蔡玟君攝）

而園區內的各大餐廳也紛紛推出《新世紀福音戰士》聯名餐飲與甜點、飲料，以初號機、零號機、貳號機的代表色為設計，從餐點也能展現動畫中的世界觀。

▲即日起期間限定的光之饗宴特別夜間秀。（圖／豪斯登堡提供）

亮點4：期間限定主題燈光煙火水舞秀

即日起至9月13日為止，豪斯登堡推出新世紀福音戰士主題的燈光水舞秀《光之盛宴 :HARMONICS WITH EVANGELION》，以動畫中的古典音樂與豪斯登堡歐風建築為背景，從燈光到水舞都融入 EVA 色彩，並結合煙火效果，打造成夜晚最璀璨華麗的主題大秀，建議想看的旅客要提早入場卡位。

▲▼位於海牙飯店內的新世紀福音戰士主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點5：《新世紀福音戰士》主題房

豪斯登堡也在官方飯店「海牙飯店」推出限量聯名主題房「NERV 佐世保支部 職員臨時住宿專用規格 海牙飯店特別房」，整間客房都佈置成《新世紀福音戰士》元素，且都是豪斯登堡限定。

▲還有獨家伴手禮能讓粉絲帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

例如床頭背景就設計為融入豪斯登堡荷蘭風車與初號機的壁畫，床上靠枕、床尾巾、窗簾、沙發靠枕等也都是 EVA 主題。而窗外的蔚藍海景則與飛行劇場原創故事背景連結，玩完設施再入住，或許會會心一笑，同時房客還能獲得豪斯登堡限定獨家伴手禮。

想要前往豪斯登堡，最方便的交通方式就是搭乘JR 九州的「豪斯登堡列車」，從福岡博多站出發約2小時就能抵達，旅客亦可使用JR九州鐵路周遊券搭乘，非常方便。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）