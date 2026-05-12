王品「肉次方」平日下午爽吃3小時回歸　再加碼宵夜時段

▲王品「肉次方」平日下午爽吃3小時回歸。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，除了平日下午3小時爽吃專案回歸外，再加碼可從20:30一路吃到23:30​的宵夜場。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，658元至1598元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

搶攻平日聚餐商機，肉次方6月30日前再推出3小時爽吃專案，下午場14:00至17:00​，宵夜場20:30至23:30，須2人同行，全台分店僅台北峨眉店不適用，高雄夢時代店只提供下午時段。

▲台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動延長到5月31日。（圖／取自台中金典酒店臉書）

另外，台中金典酒店金園中餐廳5月再推「呷福飽 粵吃粵飽」，50道粵菜港點無限享用，其中有16道是新菜色，包括冬菜四季豆、四喜烤麩、牛肉粉絲煲、紹興醉雞、蒜茸粉絲鮮蝦、果津香芒蝦球、水晶蝦餃皇、鮮蝦蒸粉果、香蔥太子撈麵。

金園中餐廳吃到飽活動需2人以上用餐，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%。業者同時再加碼，4人同行再享1人免費優惠。