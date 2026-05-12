ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時回歸　再加碼宵夜時段

▲肉次方。（圖／王品提供）

▲王品「肉次方」平日下午爽吃3小時回歸。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，除了平日下午3小時爽吃專案回歸外，再加碼可從20:30一路吃到23:30​的宵夜場。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，658元至1598元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

搶攻平日聚餐商機，肉次方6月30日前再推出3小時爽吃專案，下午場14:00至17:00​，宵夜場20:30至23:30，須2人同行，全台分店僅台北峨眉店不適用，高雄夢時代店只提供下午時段。

▲台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動延長到5月31日。（圖／取自台中金典酒店臉書）

另外，台中金典酒店金園中餐廳5月再推「呷福飽 粵吃粵飽」，50道粵菜港點無限享用，其中有16道是新菜色，包括冬菜四季豆、四喜烤麩、牛肉粉絲煲、紹興醉雞、蒜茸粉絲鮮蝦、果津香芒蝦球、水晶蝦餃皇、鮮蝦蒸粉果、香蔥太子撈麵。

金園中餐廳吃到飽活動需2人以上用餐，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%。業者同時再加碼，4人同行再享1人免費優惠。

關鍵字： 美食雲 肉次方

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【警匪追逐】母BMW載7歲兒上學被撞...旋轉180度　車頭全毀畫面曝

推薦閱讀

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

宜蘭冬山廢棄鐵道變身狼尾草隧道！

宜蘭冬山廢棄鐵道變身狼尾草隧道！

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

追藍眼淚更方便！南北之星2號6月開航

鶴茶樓「香瓜金萱青茶」加入半顆果肉　5/20開賣限時買1送1

三商巧福生日慶優惠連推9天

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

亞尼克開賣「三顆布丁生乳捲」　販賣機限定盲盒抽10種口味

肉次方平日下午爽吃3小時回歸

民生早午餐降價「經典早餐盤360元起」

桃園火烤兩吃「軌道送餐」直送桌邊！

熱門行程

最新新聞更多

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366