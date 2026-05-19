2026台北5-7月展覽活動總整理　從小丸子到伊藤潤二票價一次看

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟
台北展覽活動特別多，不時還會推出期間限定的主題快閃店；展覽主要集中在華山文創、松山文創、科教館、中正紀念堂。這篇為大家整理2026年5月、6月、7月的台北展覽、活動、快閃店，包含已登場與即將開展的展覽活動，相關展期時間、門票價格、展出地點，詳細跟大家分享。
台北展覽
【櫻桃小丸子原作40週年】特展
展覽期間：2026／06／18－2026／09／28
開放時間：10：00－18：00
展覽地點：松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
伊藤潤二展 誘惑
展覽期間：2026／06／19～2026／09／28
開放時間：10：00－18：00
展覽地點：松山文創園區 4號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
A World of Wonder 奇想世界：Anna & Daniel 特展
展覽期間：2026／06／19～2026／09／28
營業時間：10：00～18：00（17：30停止售票）
展覽地點：國立台灣科學教育館 7樓東側特展區（台北市士林區士商路189號）
OSAMU GOODS 50週年展
展覽期間：2026／06／26－2026／09／13
營業時間：10：00～18：00
展覽地點：華山1914文化創意產業園 中 4B 館
圓潤的魔法 波特羅特展
展覽期間：2026／06／19－2026／10／11
營業時間：10：00－18：00（17：30停止售票及入場）
展覽地點：中正紀念堂 1展廳（台北市中正區中山南路21號）
《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展．台北場
展覽期間：2026／05／09－2026／06／21
開放時間：平日11：00～21：30／例假日前一天11：00～22：00
地點：新光三越台北信義新天地A11（台北市信義區松壽路11號6樓）
愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密｜沉浸式互動故事特展
展覽期間：2026／05／28～2026／09／13
營業時間：11：00－19：00（最後入場時間18：30）
地點：松山文創園區 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）
新北活動
2026淡江航海趣
活動日期：2026／05／16－2026／07／12
活動地點：淡水金色水岸
2026 福隆國際沙雕藝術季
活動日期：2026／05／29－2026／10／26
時間：08：00－18：00
地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）
2026碧潭水舞季
活動日期：2026／05／01－2026／06／14
水舞展演時間：18：30－21：00，每半小時展演一次，每次5分鐘
地點：碧潭風景區
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