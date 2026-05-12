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煙波花蓮新飯店8月試營運　徵才起薪31K「全年上看14.7個月」

▲▼煙波花蓮新飯店。（圖／煙波國際觀光集團提供）

▲煙波觀光集團將於花蓮開新飯店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

看好東台灣的旅遊市場回溫，旅宿業者也推出新飯店與住房優惠搶客。煙波觀光集團宣布位於花蓮新城的新飯店將於8月試營運，並啟動大型聯合徵才，年薪上看14.7個月；花蓮理想大地渡假酒店、遠雄悅來大飯店等多家飯店業者也聯合推出「樂齡1+1雙宿聯名住房專案」，邀請樂齡族徜徉花蓮山水中。

煙波集團表示，全新花蓮品牌飯店位於新城，將於8月試營運，預期將增進在地就業動能並提升花蓮觀光復甦契機。業者也宣布將於5月14日在花蓮煙波大飯店舉辦大型實體招募會，並打出上看14.7個月與職人獎金等待遇。

煙波指出，新進基層職務起薪3萬1000元起，年薪平均約14.7個月；年終獎金平均約2.7個月，表現優異最高可領6個月。還有「職人獎金」制度，去年發放總額達175萬元，透過績效共享機制，提升員工投入感與成就回饋。

福利制度方面，煙波表示，集團提供產假60日與家庭照顧假30日，員工依年資享有免費住宿券、業界首創的愛心假以及餐飲與住房優惠，外縣市員工可申請宿舍。

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地。（圖／業者提供）

理想大地攜手太魯閣晶英、遠雄悅來、美侖及福容大飯店，共同推出「樂齡1+1花蓮雙宿聯名住房專案」。

即日起至06月30日，旅客於前述飯店網訂購此專案，入住第一間飯店後即可獲得另一間飯店住宿券，各飯店組合房價依搭配方式，平日從6600元起至1萬7000元不等，皆為雙人入住。

關鍵字： 花蓮旅遊 飯店旅館 度假旅館 星級飯店 優惠快訊

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