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中壢夜市在地35年悶烤玉米攤！強烈沙茶蒜香越吃越涮嘴

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▲▼悶烤玉米(中壢店)。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

來到中壢觀光夜市，如果你以為只有鹽酥雞、珍奶、地瓜球，那真的太小看這條夜市了，有一間在中壢夜市尾、靠光明公園這區，在地販售35年以上的手工炭烤石頭鄉「悶烤玉米（中壢店）」，炭火直烤、刷上濃郁醬料的香氣，遠遠就能聞到，甚至會讓你忍不住停下腳步、開始排隊，先悶煮再烤的方式，抹上獨門醬料就是特別香！

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交通資訊
如果是自行開車，建議可以直接導航至「中壢觀光夜市」，夜市周邊有幾個付費停車場，例如新明路附近或中央西路一帶。或搭乘火車至「中壢車站」，再轉乘公車或騎YouBike，大約10分鐘即可抵達；搭乘公車至「新明國小」站，下車後步行約3分鐘。

環境
雖然只是夜市裡的攤位，但悶烤玉米的現場感十足，可以看到一整排挑選好的玉米排排站，老闆的手從沒停過，不斷地在玉米上刷著厚厚的特製醬料。

▲▼悶烤玉米(中壢店)。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼悶烤玉米(中壢店)。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼悶烤玉米(中壢店)。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲看著老闆在炭火前專注的眼神，那一層層醬汁刷上去、被炭火烘乾、再刷上去的過程蠻療癒的，會想要再多買一支。

▲▼悶烤玉米(中壢店)。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

計價方式

▲▼悶烤玉米(中壢店)。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲悶烤玉米的計價方式是使用秤重計價，這次我挑選了一根體型適中、拿起來沉甸甸的玉米，秤重後的價格是117元。

還沒咬下去，香氣早已撲鼻而來
火焰烘烤產生的焦香，帶著一點點煙燻的香氣，外皮在高溫烘烤下，與醬汁結合成一層薄薄的、帶著焦香的脆殼，神秘的醬料真的是特別誘人，可以加些辣粉提味會更香。

▲▼悶烤玉米(中壢店)。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼悶烤玉米(中壢店)。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲這家醬料真的太強大！入口先是強烈的蒜香與沙茶鹹香，緊接著會有一抹淡淡的甜感在舌尖散開。

心得
悶烤玉米每一顆玉米粒都均勻地裹滿了醬汁，卻不會掩蓋玉米本身的清甜，比例拿捏得恰到好處，用獨門的醬料，賦予了食材好吃的關鍵；半夜三更突然想犒賞自己，這攤營業到凌晨三點的美味是可以試試的宵夜美食。

悶烤玉米（中壢觀光夜市）

地址：桃園市中壢區新明路282號
營業時間：17：00－03：00

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