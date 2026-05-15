台南國華街49元愛文芒果牛奶冰！手工熬煮果醬香氣超濃郁

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者陳莉玟

台南國華街上的「阿信芒果冰」假日真的是人潮滿滿！愛文芒果冰只要銅板價49元，上面還有一球冰淇淋，這個價錢真的好佛心！天氣炎熱的台南，真的很需要來份冰品消暑一下。

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外觀＆位置

國華街阿信芒果冰門面很醒目，大大的招牌一下就可以找到，鄰近西市場、淺草商圈、正興街，假日來這裡非常熱鬧。

菜單

▲有愛文芒果牛奶冰、草莓牛奶冰、無敵草莓牛奶冰及哈密瓜牛奶冰，冰品價位都好平價，只要49元起。

▲冰品現點現做，人多時需要稍微等候。

餐點介紹

芒果牛奶冰

愛文芒果冰會淋上煉乳及店家手工熬煮的香濃芒果醬，滿滿的盛夏氣息都在這一杯！淋上濃郁煉乳與香醇芒果醬，頂端再綴以一球經典小美冰淇淋，亮眼色彩隨手一拍都是吸睛大片。

嘗一口能感受愛文芒果特有的馥郁芬芳

與冰淇淋的奶香交織出完美比例。還有隱藏吃法：待芒果冰稍稍融化，用吸管輕啜，瞬間化為沁涼的芒果牛奶冰沙，讓你一冰兩吃，雙重滿足！

草莓牛奶冰

店家採用急速冷凍技術鎖住新鮮草莓的酸甜，讓你一年四季都能重溫這份幸福。酸甜草莓遇上厚實煉乳與店家手工熬煮的草莓醬，再搭配一球綿密冰淇淋，入口即化的冰涼感瞬間撫平燥熱。那種酸甜交織的「初戀滋味」，是犒賞自己最療癒的選擇。

阿信芒果冰

地址：台南市中西區淺草里國華街三段17－1號

營業時間：12：00－19：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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