走進林懷民嘉義祖厝！百年紅磚古宅曾是診所　後院還藏超美星巴克

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撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳莉玟

嘉義新港除了有知名的奉天宮，距離奉天宮3分鐘路程隱藏著一座靜謐優雅的老宅「培桂堂」。前身是林開泰診療所舊宅，也是雲門舞集創辦人林懷民老師的祖厝，它不僅展現了早期名門望族的家風，更因為有一間被譽為全台最美星巴克門市之一的「星巴克嘉義新港門市」進駐，成為近期社群打卡最熱門的文青景點。

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交通方式

►搭高鐵至「嘉義站」下車，轉搭計程車約20分鐘

►搭「台灣好行故宮南院線」至「奉天宮站」下車，步行約5分鐘

►搭火車至嘉義車站，轉搭「嘉義客運」7201、7201嘉義-北港，到「新港站」下車後步行約5分鐘

►搭火車至嘉義車站，轉搭「嘉義縣公車」7325嘉義-北港，到「奉天宮站」下車後步行約5分鐘

停車資訊

►停一立體停車場／文昌街50號／步行約7分鐘

►嘟嘟房新港奉天宮站／登雲路91號／步行約5分鐘

►嘟嘟房新港奉天宮2站／文昌街15號／步行約9分鐘

►附近市場也有私人的停車位，計次收費

認識培桂堂

培桂堂原是林開泰醫師舊宅，林醫師是日治時代知名的詩人和書法家，而且行醫若遇貧困者還不收看診費，大家都稱呼他為「詩人良醫」或是「聖人」。日治時期昭和八年（1933年），林醫師家族入住這個宅第，前方是診所、後方是家人起居的住宅。林醫師的子孫有多位相當有成就，有縣長、交通部長、醫生，還有大家熟知的雲門舞集創辦人林懷民先生，是林家的長孫，真的是非常興旺的宅第。

林家後代為了紀念祖先並回饋家鄉，將這座祖厝捐贈給嘉義縣政府。2022年「林開泰診療所舊宅」修復後，以培桂堂之名對外開放，其名因為林家重視教育與品德，有著「培養後代如桂花般清香、卓越」的期許。目前是免費參觀，現場可以租借導覽機，個人導覽是100元／人，10人以上團體是150元／人，導覽有華語（蔣勳）、台語（林強）、客語（林生祥）三種版本，都是名人導覽。

必看亮點

主體為坐北朝南，是一進三開間建築，結合了閩南式、日式與西洋風格，可以看到紅磚牆、洗石子廊柱、複合式的柱礎及仿希臘式的多立克柱頭。

▲林開泰診療室原汁原味地呈現了當年醫師看診的空間，木製櫃台與藥櫃充滿了復古氣息，彷彿時間就在這裡靜止了。

大廳的門是傳統建築的三關六扇

陽光充足、空氣流通，左右側各有一間房，大廳後廊緊接兩側廂房，所有房舍都是紅磚紅瓦、原木白牆，相當樸素淡雅。

▲不定期會有關於林家歷史、雲門舞集或是新港在地文化的展示。

▲這個灶腳結合了新與舊，有舊時代需升火的灶，也有現代的瓦斯爐，很有趣的融合。

▲林家舊宅雖是大家族，但飯廳意外的小，大家要輪流用餐，牆面上有林家除夕圍坐大圓桌吃飯的照片。

星巴克嘉義新港門市

來到培桂堂還有一個不能錯過的重頭戲，星巴克新港門市就位於後院側邊，這間星巴克被譽為全台最美的門市之一。

▲穿過這個花廊就能看到星巴克了。

▲建築設計簡約洗鍊，特別使用了大片透明玻璃與周邊的老宅景觀相融合。

別錯過星巴克二樓的露天平台，由高處俯瞰整個培桂堂的紅磚屋頂與錯落有致的庭院，這種新舊交融的氛圍，是其他地方找不到的獨特體驗。

總結

嘉義新港的培桂堂，成功地讓老建築活出了新生命，這裡沒有一般古蹟的沉重感，反而多了一份優雅與自在。星巴克新港門市古色古香也相當有特色，在老宅裡喝咖啡更有一種穿越時空的奇妙感受。新港奉天宮就在附近可以一起順遊，推薦給也喜歡老宅的你。

培桂堂

地址：嘉義縣新港鄉大興路19號

電話：05－3749992

開放時間：09：30－17：00（周一、二公休）

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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