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台中南屯2026新開幕「太空主題咖啡廳」！不限時沉浸金屬銀河氛圍

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

撰文攝影／Upssmile向上的微笑萍子 旅食設影 、整理／實習記者陳俞蓁

台中南屯不限時太空咖啡廳2026新開幕！「茶馬司繁星旗艦店」位於台中市南屯區新生里龍富路四段309號1F，挑高兩層樓，以未來太空為設計主題，金屬感科技氛圍，直接登陸外太空浩瀚無垠銀河系氛圍，環境寬敞舒適，適合全天候享用美食，點了鐵觀音琥珀星奶茶可頌180元、日照西西里咖啡168元、倉靈柳枝冷泡茶228元，餐點好拍好吃，很愜意。

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交通資訊
Google搜尋「茶馬司繁星旗艦店」，即可抵達。台中南屯區這區域有很多還在新建案開發中，很好停車，不擁擠。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲門口設計一燈箱看板，停車場位置

環境介紹

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲戶外露天座位，鋪上綠色草地，擺放日月等裝置藝術，高腳椅座位。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲隨處可見與外太空等裝飾物，很好拍，戶外還擺放搖搖馬，提供小朋友玩樂。

店內環境
進入店內，會先被眼前超級巨大的太空人所吸引。茶馬司分店目前有兩間，一間是之前開的茶馬司訪山茶店，現在開茶馬司繁星旗艦店，台中南屯區這門市更大間，屬於旗艦店，空間設計好棒。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲走入店內，進入宇宙銀河系；鐵灰色鐵板門面，實在很搶眼。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

映入眼簾的是金屬感材質，延伸到底的咖啡飲品吧台，前方規劃帶位與點餐結帳區，採先點餐結帳，付款後送餐。生意很好，茶馬司繁星旗艦店不提供預約訂位，只能現場候位。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／upssmile向上的微笑萍子旅食設影授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／upssmile向上的微笑萍子旅食設影授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲用好幾個指引招牌，前進外太空，好好探險。

一樓座位區
茶馬司繁星旗艦店搭配挑高空間，結合金屬材質桌面設計，規劃有適合兩人與四人座位，搭配大片窗景，適合親子家族與三五好友聚會。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／upssmile向上的微笑萍子旅食設影授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲每一角落，太空科技氛圍不同，銀灰色沙發區，搭配單張椅，質感很好。

窗邊座位區
窗邊四人座位的開放式空間，每到用餐生意超好，這裡不限時，想待多久就多久，沒有壓力。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲店內角落擺放太空人，很吸睛

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲舞台還會不定期變化的太空影像，夢幻無比。

伴手禮陳列區

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／upssmile向上的微笑萍子旅食設影授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。(Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲太空系列伴手禮，搭配小太空人，充滿話題。

▲▼茶馬司繁星旗艦店（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／upssmile向上的微笑萍子旅食設影授權提供）

▲台灣名產鳳梨酥禮盒，包裝復古風，富有台灣味。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／部落客upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲冰櫃擺放限定甜點，罐裝冷泡茶，五彩繽紛，很誘人。
 

二樓座位區
二樓提供寬敞長條型空間，以四人座位與沙發區為主，側邊提供單人靠窗邊位置。

▲▼茶馬司繁星旗艦店（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲二樓角落脫鞋沙發躺椅區，提供小朋友大人玩耍放空。

菜單
低消每人一杯飲品，不收服務費。中午12點後才有炸物與鹹食等料理，一早來提供台中早餐盤、咖啡、甜點、可頌等。使用線上掃描QR Code點餐結帳。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

▲掃描QR Code點餐結帳每張桌上都有。

推薦
鐵觀音琥珀星奶茶可頌180元、日照西西里咖啡168元、倉靈柳枝冷泡茶228元，一營業就來，所以沒辦法點炸物，12點營業以後才有供應，這裡的炸物很好吃，大推。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

倉靈柳枝冷泡茶228元
玻璃罐裝很有儀式感，上桌會放上乾冰，雲霧飄渺喝下一口，龍鳳峽紅烏龍茶搭配翠峰春茶，茶香四溢甘甜解渴，好喝，挺大一壺，適合一起分享。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

日照西西里咖啡168元
漸層色玻璃杯裝，彎形造型杯，充滿特色，上桌可聞到淡淡的檸檬香，中淺烘焙咖啡豆。西西里咖啡是一款將義式濃縮咖啡（Espresso）、檸檬汁與糖（或蜂蜜）結合的清爽飲品，以檸檬的明亮果酸中和咖啡苦味，口感層次豐富，酸甜清爽，非常適合夏天。儘管名稱源自義大利，但現代主流作法多被認為是結合檸檬元素的創意咖啡。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

鐵觀音琥珀星奶茶可頌180元
一整個竹炭製作的黑隕石可頌，搭配鐵觀音茶感的鮮奶油，整個酥脆可頌，搭配輕盈的奶茶奶醬，甜香好吃，黑到底的可頌，很好拍。

▲▼茶馬司繁星旗艦店。（圖／Upssmile向上的微笑萍子授權提供）

心得
台中南屯區美食推薦！不限時咖啡廳「茶馬司繁星旗艦店」擁有高評價，不只餐點好吃，店內裝潢更以外太空旅行為主題，裝潢超美，值得收入口袋名單。

茶馬司繁星旗艦店

地址：408台中市南屯區新生里龍富路四段309號1F
營業時間：10：00－23：00
電話：04－23868855

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