清邁昌卜克門夜市人氣攤！現點現炸泰式蛋包飯　當地人也排隊吃

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

泰國清邁的「昌卜克門夜市蛋包炒河粉」是在地小吃，菜單提供泰式蛋包飯，還有碎豬肉、玉米、火腿等口味可選。在地人下班排隊吃，酥脆蛋皮香味太犯規，配上熱騰騰米飯一口接一口，即便網路上評價兩極，但那種現炸的焦香味，每次來逛夜市都覺得沒吃一盤真的會後悔！

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位置

距離清邁公車站-RTC 巴士 Chang Phueak Gate 站走路1分鐘，鄰近昌卜克門、昌卜克夜市、清邁古城北門護城河、清邁皇家大學、清邁市立體育場、羅摩利寺，周邊有鳳飛飛豬腳飯、Akha Ama Coffee、SP Chicken、北門爵士吧等餐飲場所。

菜單

提供原味炸蛋飯、加配料炸蛋飯、綜合炸蛋飯，可以選擇碎豬肉、玉米、火腿、蟹肉棒；泰式炒河粉、鮮蝦蛋包炒河粉、海鮮炒河粉、泰式炸蠔餅、炒蘿蔔糕、沙嗲豬肉串。

環境

維持得相當乾淨，雖然是在露天夜市環境中，但看到攤位上整齊堆放的雞蛋與不鏽鋼工作檯面，讓消費者在等待過程中也能感受到老闆對街頭衛生的堅持。

料理過程

展現職人級火候掌控！看著老闆熟練地在熱油大鍋中倒入蛋液，瞬間膨脹、滋滋作響，隨著香氣四溢，蛋皮逐漸轉為迷人的金黃琥珀色，這就是美味的起點。

調味選擇多樣

無論是隨餐附上的綠色包裝調味醬，還是經典的泰式甜辣醬、鹹香魚露辣椒，老闆提供醬料毫不吝嗇，讓每一口飯都能完整入味。

餐點分享

泰式蛋包飯

蛋皮炸得金黃酥脆誘人無比，外層香脆、內層帶點厚度與嚼勁，蛋香味十足！蛋包飯從我第一次吃就愛上，外酥內軟，有原本的酥脆口感，但也不會感到過於油膩。酥酥脆脆咬起來喀滋喀滋，搭配魚露辣椒真的是宵夜首選。

昌卜克門夜市蛋包炒河粉（ผัดไทยห่อไข่ช้างเผือก）耳艸

地址：230／14－15 Manee Nopparat Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200泰國

營業時間：18：00－23：00

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