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長崎「全球唯一Miffy夢幻小鎮」攻略　必拍花卉庭園、可愛餐車

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長崎豪斯登堡去年開幕的主題園區「Miffy夢幻小鎮」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

長崎豪斯登堡園區內全球唯一的miffy主題園區「Miffy夢幻小鎮」於去年開幕後就成為熱門話題，繽紛可愛的房屋，能體驗搭飛機、帆船等遊樂設施，以及可愛的餐車和造景，即日起更推出期間限定夢幻花卉庭園，讓旅客能遊走其中拍美照。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲園區宛如走進繪本世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲遊樂設施「Miffy 與朋友們的帆船之旅」。（圖／記者蔡玟君攝）

Miffy夢幻小鎮以夢幻色彩、繽紛房屋，以及小鎮內各種可愛的拍照打卡造景，讓旅客能 360 度沉浸在繪本世界中大拍美照。小鎮內共有2個騎乘式設施，「Miffy 與朋友們的帆船之旅」重現動畫世界，每一艘帆船上都有不同造型的角色，旅客可以搭上帆船遊艇一起揚帆出海，感受宛如在海浪上行駛的氛圍。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲遊樂設施「機長叔叔的冒險之旅」。（圖／記者蔡玟君攝）

另一個設施「機長叔叔的冒險之旅」則能體驗動畫作品中miffy 和飛行員叔叔一起飛上天空的故事，坐進與繪本一樣的紅橘色飛機升空，在飛行時還能俯瞰豪斯登堡歐洲街景與小鎮風光，飛機還有特別的操作體驗，等待旅客親自來場空中冒險。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼期間限定的「miffy花卉庭園」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

期間限定花卉庭園大拍美照 可愛餐車吃主題甜點

從即日起至6月28日為止，豪斯登堡進一步推出日本最大規模的miffy慶典，其中「miffy花卉庭園」以歐風建築與教堂為背景，設有拱形花廊、花海與花牆，還有各種可愛封面設計的繪本立在花海間，夢幻場景讓旅客能在這裡盡情拍照。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可愛餐車「nijntje kitchen」能購買特色甜點與飲品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲庭園內每一處都好拍。（圖／記者蔡玟君攝）

花卉庭園中也停了一輛可愛的黃色餐車「nijntje kitchen」，讓旅客購買同樣融入角色設計的甜點與飲品，還能把粉色杯子當伴手禮帶回家。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「假日野餐咖啡館」能點到可愛的miffy花卉野餐盒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有造型可愛的草莓可麗餅和飲品。（圖／記者蔡玟君攝）

除了餐車，在「假日野餐咖啡館」內則能點到可愛的miffy花卉野餐盒、草莓可麗餅，可愛三明治切成miffy的形狀，設計成花田模樣，讓旅客能帶著在園區內野餐。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「Miffy幻想繪本」有不同造景能大拍美照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

與miffy見面互動 花田間盪鞦韆看風車超夢幻

粉絲也別錯過小鎮內的「迎賓藝廊」和「Miffy幻想繪本」設施，在迎賓藝廊內，可愛miffy將親自現身與旅客互動，能一起擺各種Pose拍照。「Miffy幻想繪本」則打造一個又一個療癒拍照場景，旅客可以和角色們一起滑雪、搭熱氣球，或走進叢林中探險尋找動物。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼風車與花海間也有各種可愛的造景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在前往花卉道路的風車與花海間，也有各種可愛的造景，旅客可以乘坐在鞦韆上擺盪於微風和花海間，欣賞一座座風車緩緩轉動，放鬆又療癒。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼玩樂之餘也要把可愛的周邊商品帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

拍照、吃美食之餘，當然也要把伴手禮買回家。園區內有一間間設計可愛的周邊商店，「跳跳兔禮物館」以設計精美可愛的玩偶、餅乾、文具、頭箍為主，更有搭配遊樂設施推出的期間限定玩偶；「My Miffy 精品館」則以設計更精緻的實用生活用品、衣服等周邊，讓日常生活裡也能感受療癒氛圍。

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼園區內最頂級的「歐洲飯店」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼飯店早餐有現作歐姆蛋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎豪斯登堡米飛兔主題園區，Miffy夢幻小鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲歐洲飯店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

想要盡情享受豪斯登堡與Miffy 夢幻小鎮，當然要住在官方飯店，享受比一般遊客提早 1 小時入園優待之外，購買首日入場護照，還能免費兌換隔天 1 Day 護照。如園區內最頂級的「歐洲飯店」，可以體驗搭遊船進入園區，遊覽運河風光；飯店早餐更備受旅客歡迎，在落地窗旁享受現做涮涮鍋、歐姆蛋，還有各種麵包與九州特色料理能品嚐，以美食開啟美好的一天。

▲▼JR九州鐵路周遊券。（圖／記者蔡玟君攝）

▲JR九州鐵路周遊券。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼豪斯登堡列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲豪斯登堡列車。（圖／記者蔡玟君攝）

而想要前往豪斯登堡，最方便的就是搭乘JR 九州的「豪斯登堡列車」，從福岡博多站出發約 2 小時車程就能抵達，旅客亦可使用 JR 九州鐵路周遊券搭乘，非常方便。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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