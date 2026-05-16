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120元爽嗑豬排鐵板麵＋紅茶濃湯喝到飽！霧峰40年老字號排餐

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台中霧峰的「凱蒂牛排」在地經營40多年（1983年創立），菜單提供牛排、雞排、豬排、鐵板麵等餐點，價格親民，內用提供濃湯、紅茶喝到飽，超厚切雞排大到一手無法掌握。這家老字號的靈魂在於其獨門醬汁，由西餐廳主廚斜槓鐵板牛排，將專業的五星級西餐手法完美融入平價排餐，讓老饕回味無窮。

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位置
距離台中市公車站-霧峰農會走路僅需2分鐘；鄰近中正路商圈、萊園路、亞洲大學、朝陽科大，周邊有各式餐飲、學區場所，交通機能非常便利。

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

菜單
主食排餐類：鐵板麵、經濟豬排、經濟牛排、招牌雞排、厚片牛排；醬料可以選擇胡椒醬、蘑菇醬，或是雙醬。
湯類／飲品：玉米濃湯、古早味紅茶（內用自助無限量供應）。

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

環境
經典的台式牛排館，內用提供紙巾、空調、電視、洗手間，店內環境屬於家庭式，溫馨而簡約。老闆特別用了一些模型與古玩收藏品來做裝飾，用餐時多了一份趣味與懷舊感。相比夜市的悶熱，凱蒂牛排提供了涼爽的冷氣環境，在炎熱的台中屯區吃排餐也能優雅舒適。

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

料理過程
招牌雞排採取「先炸後煎」的手法，鎖住肉汁同時達成極致酥脆。更驚人的是醬汁底部，主廚使用洋蔥蒜頭爆香，加入紅蘿蔔、芹菜、番茄、豬肉長時間熬製高湯，並添加匈牙利紅椒、迷迭香、月桂葉提味。這不是普通的黑胡椒醬，而是扎實的西餐工法！

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

除了桌邊必備的台式經典醬料（如A1醬、美美辣醬），最推薦品嚐主廚特製的黑胡椒醬，溫潤的辛辣感中帶著蔬菜與香料的甜味，跟任何肉類都是絕配。

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

餐點分享

招牌雞排
雞排超級無敵好吃！咬下時酥脆外皮煎得很香，雞排口感偏扎實有彈性，肉質完全不會太老太柴。那種「脆皮」與「嫩肉」的對比感，是很多高價牛排館都做不出的職人水準。

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

經濟豬排
厚度適中，肉質軟嫩，一塊才120元，相當親民。特別推薦它的鐵板麵，採用的是白扁麵，沾附上濃厚黑胡椒醬入口後，麵條滑溜順口，每一根麵都裹滿了西餐級的高湯醬汁，讓人忍不住大口吸進嘴裡。

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

▲▼凱蒂牛排。（圖／美熊很愛吃授權提供）

心得
凱蒂牛排不只是霧峰人的集體回憶，更是一家擁有西餐靈魂的平價牛排店。從1983年至今，依然堅持用繁複的蔬菜香料熬製高湯醬汁，這份誠意在現今的平價市場中實屬難得。下次路過樹仁商圈，別忘了來這家老字號，點一份先炸後煎的雞排，感受那份飄香40年的職人滋味！

凱蒂牛排

地址：台中市霧峰區本堂里樹仁路16號
電話：04－23329036
營業時間：11：00－14：00、17：00－21：30

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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