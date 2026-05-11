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韓國文化觀光大展3天免費玩　白湯匙鄭鎬泳來台做菜、玩色彩診斷

▲▼2024韓國文化觀光大展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國文化觀光大展將於5月15日連續三天於華山登場。上圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

韓國觀光公社宣布將於5月15日至17日在華山1914文化創意產業園區東2館舉辦「2026韓國文化觀光大展」，集結韓流、美食、旅遊、表演與互動體驗，免費開放民眾參加。此次邀來多位韓星與人氣嘉賓登場，包括韓國男團MONSTA X成員 玟赫，因節目《黑白大廚2》、《拜託了冰箱》受到矚目的主廚鄭鎬泳也將現場製作料理，讓台灣人也能吃得到。

根據韓國文化體育觀光部數據指出，2026年第一季訪韓外國旅客約達476萬人次，較去年同期成長23%，其中台灣旅客約54萬人次，年增更高達38%，成為訪韓市場全球第3名。

▲▼2024韓國文化觀光大展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲超過30個韓國品牌與觀光單位將參展，讓民眾能體驗。圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

為衝刺全年232萬台灣旅客赴韓目標，此次「2026韓國文化觀光大展」除了有人氣韓星訪台，更集結超過30個韓國品牌與觀光單位，打造「K-Street Food」街頭美食專區，提供韓式小吃試吃，還有個人色彩診斷、韓文姓名鑰匙圈、韓國傳統酒試飲、濟州巧克力柑橘片DIY等互動體驗；大韓航空也將於5月17日舞台活動抽出台北－首爾／釜山來回機票。

此外，「韓國觀光紀念品特展」也將同步登場，展出17款韓國得獎特色紀念品，包括以朝鮮王室為靈感設計的御座紅酒塞、象徵祈福避邪的乾青魚鈴鐺，以及《朝鮮王朝實錄》主題海報等。

▲▼2024韓國文化觀光大展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現場還能抽機票、購買特色行程。（圖／記者蔡玟君攝）

韓國觀光公社此次也針對團體與自由行旅客推出不同企劃。團客部分主打「TAIWAN ONLY」限定行程，規劃參加世宗、咸安落火遊戲、全州街邊啤酒節、大邱辣炒年糕節等地方慶典；自由行則推出「Enjoy K-Local」企劃，主打韓國日常生活風格體驗，並提供AREX車票、主題樂園優惠等限定折扣。

民眾現場完成指定攤位任務並集滿9枚印章，即可參加抽獎，獎品包括韓國飯店住宿券、遊艇搭乘券、K-Food禮盒、K-公演周邊等超過3500份好禮。

關鍵字： 韓國觀光文化大展 韓國旅遊 亞洲旅遊

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