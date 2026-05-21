澎湖無招牌海景早餐每天只賣3小時！澎湃小管蔥抓餅還加干貝醬

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳俞蓁

「蒔裡堡芝城早餐」是這趟澎湖旅行的意外小驚喜，倒也不是說多麼驚為天人的必吃美食，但卻能享受澎湖海島氣氛的一頓早餐，網路上找不太到關於這家蒔裡堡芝城早餐的食記文章，短影音是有少少幾個。

每天只營業3個小時

所以我們就早起從馬公出發25分鐘的車程來到了澎湖蒔裡，想不到來到一個少有觀光客的海堤邊小聚落，這裡有兩家面向大海的早餐店，一家叫「尚青蛋餅」，一家就是我們這天的目的地，沒有招牌的堡芝城早餐店。

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店面位置

蒔裡堡芝城早餐要尋找它的定位必須輸入「堡芝城早餐 澎湖」才會跑出它的Google地標，我自己的手機跟筆電如果只打「堡芝城早餐」只會出現一堆我家附近的美芝城早餐店位置。我們從澎湖馬公勝國大飯店出發，騎車也差不多花了20－25分鐘才抵達，正常來說會來這個方向的觀光客應該都是要去風櫃洞景點才會經過這邊，或是住澎湖的特色民宿才會住在靠近這一帶。這區又剛好跟跨海大橋是反方向。

坐落在海堤邊的小聚落

早上七點多幾乎沒什麼觀光客在這，就算到我們9點要離開也沒什麼人來，只有在路邊的賣菜車聚集了在地要來買菜的阿公阿嬤，跟喇叭放送著不知道是村長還是里長的廣播聲，跟海堤另一邊海浪拍打上沙灘的聲音，很愜意很有生活感。

有趣的是我們在前面騎過去三次都不知道已經到了，因為原本網路上看到的招牌在現場已經不見了，還是在店門口泡茶聊天的阿公說這裡就是早餐店我們才知道抵達了。整個堡芝城早餐店面好像住家一樣，沒有店面的裝潢，座位也就安置在家門口的騎樓。

▲店裡如果沒有那個餐檯的話，就會像是阿公阿嬤家的客廳一樣。

▲店裡只有闆娘一個人備餐跟出餐，所以要是有來個三四組客人就真的要有點耐心等了，畢竟餐點全都是現點現做。

菜單

在網路上這家堡芝城早餐比較被推薦的是小管泡麵跟小管捲餅，但其實走到裡面看才發現，這裡真的就是一家早餐店，該有的蛋餅、漢堡、烤吐司、蘿蔔糕、鐵板麵等等一樣不少。特色的早餐會有另一張菜單貼在外面比較顯眼的位置，只是有一說一，特色早餐其實用的食材多半也都是半成品或現成食材來製作的，所以不能說是驚為天人的美味，但組合在一起擺在這個海景面前就多了氛圍的體驗分數，不過我是覺得蠻好吃的。

推薦

澎湖小管泡麵110元

沒有非常便宜，基底用的泡麵大概是一包17、18元的蔥燒牛肉泡麵，然後打顆蛋，再加進不少澎湖小管，煮熟後就上桌。110元沒有青菜也沒有火鍋料，湯底的調味也是用泡麵的調料，要說厲害其實沒有。因為自己買小管在家煮應該也能一模一樣，熟悉的微微辣牛肉湯底，麵條保持了Q度不軟爛，有煮出網咖泡麵的風味小管。給的份量不少，雖然不是新鮮現殺的小管，但吃起來還是Q軟不硬，還蠻好吃的，配上這個海景還是可以的。

澎湖小管蔥抓餅80元

其實就是早餐店抓餅裡加入澎湖小管，還加了澎湖名產小魚乾干貝醬，內用會幫你分切，小管看得到給得份量相當實在又大片，一口咬下香酥捲餅，也吃得到Q嫩小管鮮甜口感，還有干貝醬的香辣風味，以好吃度來說我愛這個捲餅勝過泡麵耶。

鮮蚵蔥抓餅90元

裡面同樣鮮蚵也塞很滿，也加了小魚乾干貝醬在裡面，不過冷凍鮮蚵吃起來味道就沒有新鮮鮮蚵的好，味道有點重。我比較沒這麼愛，推薦點小管類的會比較好。

心得

慕名而來的堡芝城早餐店，我自己是相當喜歡完全沒失望的，雖然說除了澎湖小管、干貝醬跟鮮蚵以外都是台灣吃得到的食材，但能坐在海邊吃這樣合口味又簡單的早餐的悠閒時光還是無價又難得的。

加上我們來的是平日人很少，在這裡真的是很安靜很悠閒，只聽得到海聲、風聲跟阿伯們的聊天聲，好喜歡這種純樸的自然生活感，就像我從小長大的家鄉一樣，能讓人暫時忘記思考跟煩惱，放空靜靜的享受這片海景跟家常美食，有要去風櫃洞的話真的可以順路過來吃個早餐，不管是這家堡芝城早餐或旁邊的尚青蛋餅應該都不錯。

蒔裡堡芝城早餐

地址：澎湖縣馬公市嵵裡里41號

電話：06－9951467

營業時間：07：30－10：30

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