摩洛哥紅城建築隱身宜蘭鄉間！玻璃屋早午餐吃遍地中海北非風味

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳莉玟

坐落鄉間的「山里蒔花光屋」帶你走進摩洛哥「紅城」的異國風情，光屋餐廳是山里蒔花附設的餐廳，現在開始對外營業，成為了早午餐及下午茶的優質選擇，帶來精緻的地中海與摩洛哥風味餐點。美味餐點加上周圍的優質環境，真的讓用餐變成了一種享受。這裡附近也有很多景點，像是羌仔埤、金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡，內城社區鐵牛車也很有特色，可以順道一遊。

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交通停車資訊

▲導航輸入「山里蒔花」即可到達，有附設停車場，有電動車充電樁但位置不多，會有服務人員引導。

菜單

▲用餐時間2小時。

民宿空間環境

位於員山內城社區，遠離塵囂、相當幽靜！附近有個羌仔埤，算是玩水的秘境，附近最醒目的建築應該是台北榮民總醫院員山分院。

▲磚紅色沙岩外牆展現了摩洛哥紅城風情，特別是與周邊青山綠水相映，更顯這裡的與眾不同。

▲民宿的環境也很別致。

▲這裡也是民宿區。

餐廳空間環境

因為主要還是以民宿經營為主，山里蒔花-光屋只有早午餐及下午茶的時段營業。一進室內便可感受充滿異國情調的摩洛哥氛圍與獨特裝飾，會取名光屋，想必是和這裡的玻璃屋頂有關，光線隨著時間移轉，餐廳的景致也會產生明暗變化。

▲一景一物都值得細細品味。

▲餐廳的風格真的不多見，燈飾蠻有看頭的，我們一坐進來便被這些精緻小物吸引，開始品頭論足起來，真的很有話題性。

菜色分享

地中海共享早餐盤（2人）

這次我們享用了早午餐，內容充滿異國風情，從北非香料到南歐香草，內容超豐富，兩個人吃剛剛好！內含優格兩份，沙拉碗、水果碗、麵包籃、薑黃麥飯各一份。三種淋醬包含油醋橄欖醬、自家手煮果醬、在地蜂蜜，三款抹醬包含Tahini 芝麻茄醬、紅椒鷹嘴豆泥、威士忌巧克力肝醬，三種塔吉小碟包含香草奶油、香料堅果、醃紫甘藍。

肉盤為黃檸檬香草嫩雞、椰棗梅花豬肉捲、野蔬番茄燉牛肉任選一；燉蛋為番茄肉醬香料燉蛋（Shakshuka）、青醬菠菜櫛瓜燉蛋任選一；飲品為摩洛哥薄荷茶（熱／冰）、美式咖啡（熱／冰）、柳橙汁、檸檬氣泡水、牛奶（熱／冰）任選二。

摩洛哥薄荷茶（冰）

▲這個是摩洛哥的國民飲品，不過這裡還用了新鮮的薄荷，算是蠻加分的，只可惜小杯了點。

摩洛哥薄荷茶（熱）

▲熱的摩洛哥薄荷茶加奶，茶壺很精緻。

美式咖啡（冰）

沙拉碗

▲可以搭配油醋橄欖醬，這碗沙拉也不是一般的早午餐出現的簡單生菜組合，還蠻不錯的。

麵包籃

可以佐Tahini 芝麻茄醬、紅椒鷹嘴豆泥、威士忌巧克力肝醬，或抹上香草奶油，加上香料堅果、醃紫甘藍。麵包真的很帶勁，口感很Q，愈嚼愈香，特別是桌上的烘蛋、佐料都可以沾著吃。

青醬菠菜櫛瓜燉蛋

櫛瓜的清甜與菠菜的鮮嫩，搭配烘蛋的滑順奶香，形成層次豐富的異國風味，真的很不錯！而且記得趁熱吃，這樣的口感更鮮嫩，不然鐵鍋的餘溫會續熱，烘蛋的口感也會變得不一樣。

黃檸檬香草嫩雞

野蔬番茄燉牛肉

椰棗梅花豬肉捲

我們選了這個看似很有異國風情的椰棗梅花豬肉捲，口味鹹中帶甜，椰棗的蜜糖般果甜滲入梅花豬肉，整體口味鮮嫩多汁，清爽不膩，其實醬汁沾麵包也很好吃。

薑黃麥飯

整體口味溫和芳香，帶點藜麥的口感，帶來健康清爽的異國風味。如果覺得不夠味，椰棗梅花豬肉捲的醬汁也很適合加進來吃。

水果碗

可以搭配自家手煮果醬（今天是草莓醬）、在地蜂蜜。總之，這盤早午餐裡的餐點真的都滿用心的，雖然價位略高，但整體的內容非常不錯，加上四周的環境，真的加了不少分。

迷你午茶盤（2人）

內含甜點（每款2份）、百里香花生餡椰棗、海鹽堅果可可岩、玫瑰荔枝琥珀糖、蜜漬洛神花、迷迭香海鹽起司餅乾、威士忌蜂蜜可麗露、百香果橙花起司蛋糕、萊姆卡士達椰子蛋糕捲、綠葡萄開心果塔、檸檬香茅橙柚奶酪；鹹點有蒜味蝦芝麻茄醬開放式麵包、炭烤蔬菜鷹嘴豆泥開放式麵包各一份；飲品有薄荷茶、美式、柳橙汁、檸檬氣泡水、牛奶任選二。

甜點盤

炭烤蔬菜＋鷹嘴豆泥開放式麵包

蒜味蝦＋芝麻茄醬開放式麵包

檸檬香茅橙柚奶酪

山里蒔花光屋

地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號

營業時間：10：00－17：00（全日早午餐自10：00開始，最後點餐時間15：00／午茶套餐14：00開始，需2個工作日前預訂，最後點餐時間15：00）

電話：03－9226166

台南好Food遊



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