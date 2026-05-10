吉隆坡必玩城市農場　走進「動物方城市」零距離餵象龜、松鼠猴

▲吉隆坡近郊的「城市農場（城の農場）」是能體驗馬來西亞甘榜文化與親近動物的景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／馬來西亞報導

位於馬來西亞吉隆坡近郊的「城市農場（城の農場）」，乍看之下像是親子動物農場，但實際走進園區，會發現它與台灣常見的觀光農場很不同。業者將農場搬進城市中，讓大人小孩遊走在開放式園區內，藉由親近動物方式了解馬來西亞獨特物種與文化。

▲▼城市農場在城市大樓間構築出一座「動物方城市」，有農田、超過150種動物在此居住。（圖／記者蔡玟君攝）

城の農場由馬來西亞「寵物園之父」方訓勇一手打造，距離吉隆坡僅約30分鐘車程。有別於台灣人印象中的農場大多處於大自然中，城の農場在人類居住的鋼筋水泥大樓之間構築出一座結合大馬文化的「動物方城市」，超過150種動物在此居住，不僅有馬來西亞獨有物種，也從海外引進亞達伯拉象龜、水豚、羊駝等，並設計農田、DIY等多元化景觀和體驗。

▲馬來西亞「寵物園之父」方訓勇多年來致力推廣寵物旅遊與生態旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲馬來西亞特有的迷你雞。（圖／記者蔡玟君攝）

方訓勇說，現代城市小孩已很難看到這些動物，甚至實際走進農田，希望藉由這座農場讓都會人親近動物之餘，也了解生態保護的重要意義。

▲▼城市農場的動物可以在自己的居住環境內自由遊走。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也能看到孔雀開屏求偶。（圖／記者蔡玟君攝）

農場內設有超過30個區域，與台灣農場最大差異，在於這裡強調「沉浸式互動」，許多動物並非被關在欄舍內，而能自由走在模仿棲地的居住環境中，遊客宛如訪客般穿梭在牠們的居住地。

▲可愛的松鼠猴會調皮的跳上遊客肩膀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也能餵食象龜。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼城市農場內有超過9成動物能零距離互動。（圖／記者蔡玟君攝）

園區內的動物居民大多親人不怕生，如環尾狐猴、松鼠猴偶爾還會調皮的爬到旅客肩膀上或頭上，旅客也能親手餵食、撫摸，連台灣少見的大型爬蟲類與熱帶動物，在這裡都能近距離接觸，沉浸式的展開一場動物探險。

▲▼城市農場也能認識馬來西亞甘榜文化。（圖／記者蔡玟君攝）

▲親近動物之餘也能DIY蠟染。（圖／記者蔡玟君攝）

城の農場同時融入馬來西亞甘榜文化元素，「甘榜」在馬來語中代表村落、鄉村的意思，園區內可見傳統高腳木屋、池塘、步道和在地童玩，甚至能體驗蠟染、縫製五粒子，或在小溪撈魚，玩椰子保齡球、播棋等馬來傳統遊戲，兼具寓教於樂，短暫走進馬來西亞人的生活日常。



若想前往，除了可以搭乘大眾運輸，也可以搭Grab 前往；因為有許多與動物互動的機會，建議穿著輕便、好活動的衣服，並注意身上的小物件，避免被動物當作食物拿走。

▲吉隆坡城市地標，上圖左為蘇丹阿杜沙末大廈，右為世界第二高樓「Merdeka 118」。（圖／馬來西亞觀光局提供）

今年適逢馬來西亞旅遊年，馬來西亞觀光局表示，今年1、2月台灣人赴馬旅遊人次破8萬人，與2025年同期相比成長8.79%，將針對台灣市場持續推廣更多元活動與具備深度的在地體驗。

除了如城市農場的深度在地文化親子體驗外，吉隆坡也有全新旅遊亮點。遊客可以漫步獨立廣場，親身體驗近期重新開放的蘇丹阿杜沙末大廈（Sultan Abdul Samad Building）；緊鄰廣場的世界第二高樓「Merdeka 118」不僅是吉隆坡最受矚目的新地標，更將於8月22日至23日舉辦「The Sky Race 2026」，挑戰世界第二高樓共 2845級階梯的體能巔峰。