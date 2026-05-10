台北USHIGORO S.開幕「侍肉師全程代烤」　空間採全包廂設計

▲USHIGORO台灣首店昨天開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

在日本燒肉市場中被譽為頂級指標的「USHIGORO S.」，海外首店由富錦樹集團引進台灣，餐廳落腳台北市大直地區，除了使用頂級食材外，最大亮點就是全包廂空間、專屬侍肉師服務與Omakase形式，目前提供5500元、6800元兩種套餐，昨日開幕並開放線上訂位。

▲空間採全包廂設計。

在燒肉文化早已成熟的東京，「USHIGORO（うしごろ）」集團以頂級A5黑毛和牛建立起鮮明定位，而其中的「USHIGORO S.」，則是體系中最為高端的品牌，在日本知名美食評論平台 Tabelog 拿下4.04高分評價，海外首店由富錦樹集團引進，選址於台北市大直地區。

▲專屬侍肉師服務全程代烤。

台灣USHIGORO S.與日本同樣採全包廂制設計，每一組顧客擁有專屬的用餐空間，無論是商務接待、重要聚會或私人約會，都能在穩定且不受干擾的狀態下進行。另一個亮點則是專屬侍肉師服務，延續日本店服務精神，每一間包廂皆配置專屬侍肉師，提供全程代烤服務，侍肉師皆經過系統化訓練，從肉品處理、火候掌控到上桌節奏，皆具備高度專業標準。

▲櫻花蝦嚴選赤身手捲。

▲魚子醬煙燻生牛肉塔塔。

USHIGORO S.採Omakase形式，食材以自日本空運直送的A5黑毛和牛為核心，並依不同部位的油脂分布與質地特性，規劃出餐順序、採用的料理方式，因此套餐不是從頭烤到尾，像是「櫻花蝦嚴選赤身手捲（季節限定）」，使用嚴選赤身牛肉，搭配櫻花蝦鮮明的香氣、赤身牛肉的濃郁旨味，以及帶有清爽酸度的紅醋壽司飯。「魚子醬生牛肉塔塔」使用霜降、赤身混合的生牛肉塔塔，搭配法國頂級魚子醬。

▲侍肉師現場刨上濃郁松露。

▲夏多布里昂炸牛排三明治。

USHIGORO S.代表性招牌料理「夏多布里昂炸牛排三明治」，使用和牛中最為珍稀且柔嫩的部位—「夏多布里昂（菲力）」，將厚切牛排外層輕裹麵衣酥炸，呈現出外酥內嫩口感，再由侍肉師現場刨上濃郁松露、沾附特製醬汁，最後夾入柔軟吐司，是一道兼具奢華與滿足感的經典逸品。

▲竹筍菲力土鍋炊飯。

▲厚切黑牛舌。

▲特選和牛貝身。

▲黑松露羽下壽喜燒。

「竹筍菲力土鍋炊飯（季節限定）」以季節為主題，選用每個季節最鮮美的食材做發想，這一季的菜單中將嚴選部位和牛與鮮嫩多汁、帶有春日氣息的竹筍，以特製高湯炊煮的米飯，利用土鍋餘溫細緻完成的炊飯。此外，套餐裡還會穿插不同風味的餐點，像是直火燒烤的「黑松露羽下壽喜燒」、「厚切黑牛舌」、「特選和牛貝身」，或用涮涮鍋呈現沙朗部位。

USHIGORO S.海外首店落腳台北市大直地區，位於已歇業的RAW餐廳隔壁、米其林一星FRASSI樓上，目前提供5500元（3人以上用餐）、6800元兩種套餐，昨日開幕、同時開放線上訂位。

▲御嵿集團宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」。（圖／御嵿集團提供）

另外，來自日本的知名燒肉品牌再增一家！御嵿集團日前宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」，預計5月下旬展開試營運，餐廳地點位於台北「春大直」商場。該品牌發跡於京都祇園，堅持選用擁有超過400年歷史的近江牛，透過職人現場演繹的板前燒肉形式，呈現食材最純粹的風味，是當地饕客心中的指標性名店。