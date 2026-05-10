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Uncle-K推出大胃王挑戰　60分鐘吃完6公斤的餐點免費

▲韓式馬鈴薯排骨火鍋插旗台中　明後天前60組全桌半價招待。（圖／記者黃士原攝）

▲馬鈴薯排骨鍋。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

正宗馬鈴薯排骨火鍋專門店「Uncle-K」推出「肉肉大胃王套餐」，只要能在60分鐘內吃完巨型馬鈴薯排骨鍋、1公斤五花烤肉及生菜拼盤，除了退回1000元報名費，活動結束後挑戰時間最快的參賽者，可獲得6000元獎金。

Uncle-K 2022年底在台北開出首店，以台灣市場少見的正統馬鈴薯排骨湯聞名，先以大量豬大骨熬製高湯，再加入辣椒粉等韓式辛香料，光是湯頭就需耗時36小時。主要的豬排骨燉煮12小時，僅需用手輕輕一撥，便能輕鬆讓骨肉分離。

日前業者推出「肉肉大胃王套餐」挑戰賽（5月8日至7月10日），只要能在60分鐘吃完總重量6公斤的餐點，包括巨型馬鈴薯排骨鍋、1公斤五花烤肉及生菜拼盤，就能退還1000元報名費。活動結束後，完成挑戰時間最快的參賽者，還可獲得第1名獎金6000元。

店家也提到，大胃王活動只限台北內湖店、台中公益店，須提前於線上或電話預約，不接受現場報名，僅限平日18:00至21:00參賽，每日限額2名，參賽者須年滿18歲，並現場簽署風險自負暨拍攝授權同意書。

▲平溪秘境「老玩童礦坑咖啡」牛肉麵插旗台北市中山區。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於新北市平溪區（靠近菁桐）「老玩童礦坑咖啡」，雖然店址偏僻，交通不便，只有假日營業，但仍吸引重機車隊前往聚會，雖然店裡有賣咖啡及各式點心，但最出名的卻是牛肉麵（過份牛肉麵），湯頭濃郁不嗆辣，牛肉又大塊，吸引許多老饕特地前往品嚐。

現在喜歡這款牛肉麵的民眾，不用再跑到平溪山區才能吃得到，業者直接在台北市中山區開設專賣店「老玩童過份牛肉麵」，店裡仿效一蘭拉麵的個人用餐區，僅提供牛肉麵、雞湯麵、猴頭菇燴麵，另外還有小菜、飲料可加點，售價都是300元。

關鍵字： 美食雲 Uncle-K 大胃王

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