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嵜本「生吐司放題」延至5/29結束　21種麵包+6款飲品吃到飽

▲嵜本SAKImoto Bakery「生吐司放題」活動延長至5/29。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

不只港點，人氣生吐司吃到飽也延長了！SAKImoto 生吐司放題活動加碼至5月29日結束，21種麵包、6款飲品全都無限供應。

歡慶登台6周年，日本嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）再度推出「生吐司放題」活動，原本活動5月7日結束，不過業者日前公告延長至5月29日，同樣是21種麵包吃到飽，其中有12種生吐司口味，包括起司火腿、地瓜、法芙娜巧克力、大蒜等，另有究好豬肉鬆麵包、玉米濃湯奶油捲、日式紅豆餐包等選擇。美式、拿鐵、特濃紅茶、紅茶拿鐵、胭脂莓果茶及鮮奶6款飲品也能無限續。

▲21種麵包、6款飲品吃到飽，點圖可放大。（圖／翻攝嵜本生吐司臉書粉專）

日本嵜本生吐司吃到飽時段為平日12時至13時40分、15時至16時40分，成人每位449元，身高130公分以下幼兒399元，6歲以下幼兒免費。市政府旗艦店開放官方臉書、IG私訊訂位，板橋大遠百店則以線上訂位為主。業者也再加碼，當日參與吃到飽活動者可獲得1張50元折價券（單筆消費滿500元可使用1張）。

另外，台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動原本只到4月30日，不過業者日前公布再加推1個月，直到5月31日才結束，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%，4人同行再享1人免費優惠。

▲台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動延長到5月31日。（圖／取自台中金典酒店臉書）

台中金典酒店金園中餐廳5月再推「呷福飽 粵吃粵飽」，50道粵菜港點無限享用，其中有16道是新菜色，包括冬菜四季豆、四喜烤麩、牛肉粉絲煲、紹興醉雞、蒜茸粉絲鮮蝦、果津香芒蝦球、水晶蝦餃皇、鮮蝦蒸粉果、香蔥太子撈麵。

關鍵字： 美食雲 嵜本 生吐司放題 生吐司吃到飽

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