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秀證件吃Buffet「3人同行1人免費」　新竹喜來登推醫護專屬優惠

▲新竹喜來登推「護師節」餐飲優惠，盛宴下午茶及晚餐「3人同行1人免費」。（圖／新竹喜來登提供）

▲護師吃盛宴自助餐廳晚餐可享3人同行1人免費。（圖／新竹喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

5月12日國際護師節即將到來，為感謝醫師、護理師的辛勞付出，新竹喜來登大飯店推出「護師節」專屬餐飲回饋，Buffet餐廳下午茶及晚餐享3人同行1人免費。

新竹喜來登推出「護師節」餐飲優惠，針對具有醫師、護理師（護士）有效證件者，5月11日至5月28日每周一至周四，至餐廳用餐可享專屬餐飲優惠，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，3位成人同行1人免費吃到飽；「大廳咖啡吧」半自助午間套餐8折優惠，「迎月庭鐵板與日式料理」日式套餐8折優惠；「采悅軒中餐廳」內用消費滿1000元現折200元。

▲憑報稅通知單到六福萬怡Buffet用餐現省400元。（圖／六福萬怡提供）

另外，迎接5月繳稅季，台北六福萬怡酒店推出期間限定餐飲優惠，5月31日前在敘日全日餐廳用餐，出示最新年度綜合所得稅繳款通知單，每位可現折400元，最多折抵8人。餐廳目前是沖繩美食祭，以當地飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯及沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒、沖繩風味苦瓜香煎豬梅花、沖繩握壽司與手捲等菜色。

▲憑任一報稅單據到這一小鍋用餐，即享3人同行1人免費。（圖／這一鍋集團提供）

「這一小鍋」貼心推出「報稅不煩」活動，5月1日至5月20日，憑任一報稅單據到店用餐，即享3人同行1人免費。此外，還有「母親來吃鍋」雙重好禮，單桌消費滿999元，帶母親用餐，即可免費入手「限量復古即可拍相機」一台；若消費未滿額，也可以299元加購。

關鍵字： 美食雲 美食優惠

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