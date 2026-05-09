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冬山三奇美徑看可愛彩稻田、風箏嘉年華　6月搭熱氣球升空看大地

▲▼宜蘭冬山三奇美徑。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

▲宜蘭冬山三奇美徑系列活動即日起登場。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭三奇美徑活動從即日起正式開跑，冬山鄉公所今年規劃彩繪稻田、熱氣球嘉年華、冬山紅茶季與風箏嘉年華，帶領旅客走進鄉間風景、品味特色物產，還能大拍美照。

▲▼宜蘭冬山三奇美徑。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

▲今年彩繪稻田主題為「圓滿波波」。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁

今年冬山三奇美徑活動以彩繪稻田打頭陣，主題為「圓滿波波」，民眾可以登上觀景台俯瞰彩繪稻田全貌，也能漫步田園小徑間，彩繪稻田從即日起展出至收割為止。

▲▼宜蘭冬山三奇美徑。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

▲熱氣球嘉年華則將於6月登場。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁

冬山熱氣球嘉年華則將於6月回歸，冬山鄉公所規劃6月6日、7日、13日、14日共4天舉辦熱氣球嘉年華活動，展出地點就在冬山車站舊河道旁，包括熱氣球繫留體驗、熱氣球展演，為田園增添全新風景。

7月1日起至8月底為止還有「冬山紅茶季」，冬山鄉中山村是當地重要的製茶區，其中又以素馨茶聞名，旅客可以漫步茶鄉，品味在地職人悉心揉捻的芬芳。

▲▼宜蘭冬山三奇美徑。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

▲夏日限定的風箏嘉年華。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁

而在7月11日與12日期間，則有2天限定的「風箏嘉年華」於三奇美徑彩繪稻田登場，看上百款風箏迎風飛舞與金黃稻田交織成夏日夢幻風景，每年只有這個時候才看得到，旅客可別錯過。

關鍵字： 宜蘭旅遊 冬山鄉 三奇美徑 熱氣球嘉年華 風箏嘉年華

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