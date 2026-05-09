用餐還能看歌仔戲、布袋戲　老井麻神麻辣火鍋暑假復活

▲布袋戲。（圖／嘉義縣政府提供）

記者黃士原／台北報導

受到許多明星與饕客喜愛的「麻神麻辣火鍋」，已由老井餐飲集團收購品牌及技術，全新店面落腳台中北屯區，暫定暑假復活，除了麻辣湯頭與果凍鴨血再度回歸，未來消費者用餐的同時，還能欣賞歌仔戲、國樂與民俗舞蹈等台灣傳統技藝表演。

▲老井餐飲收購麻神麻辣火鍋，暫定暑假台中北屯復活回歸。（圖／老井餐飲提供）

開業近11年、受到許多明星與饕客喜愛的「麻神麻辣火鍋」已於1月底結束營業，不過老饕別太難過，老井餐飲集團已在去年收購麻神品牌及技術，全新店面落腳台中北屯區，目前餐廳裝修進入尾聲，暫定暑假復活，目前已積極召募員工，其中竟包括歌仔戲、國樂、戲曲演出服務人員，難道未來用餐時可以看到這些表演？

▲明華園日團演出《馬車伕與大捕快》。（圖／資料照／台北市藝文推廣處提供）

對此，業者證實，未來「老井麻神極上鍋物」開幕後，規劃於午、晚餐期定時演出台灣傳統技藝，主要是集團執行長回憶小時候經常在電視上、廟口，看到布袋戲、歌仔戲等傳統表演，現在卻越來越少見了，這些藝術表演者為了生活，只能放棄或是打工斜槓，因此突發奇想，如果能提供一個環境，讓傳統技藝表演者，在遇見大舞台追夢成功前，能運用他們熱愛的表演，也有一份溫飽三餐的穩定收入，這是一個很令人感動的事。

至於表演的內容，目前還沒有定案，只要是台灣傳統技藝，像是歌仔戲、笛子與古箏等國樂演奏、轉型後的台灣民俗舞蹈等，老井餐飲集團都抱持開放態度。業者也提到，表演者會有一個正式舞台，而非隨意的串場，同時也考慮讓表演者與客桌互動，打破純觀賞的距離感。

▲樂麵屋高雄首店昨開幕。（圖／豆府集團提供）

另外，樂麵屋昨天進駐高雄岡山樂購廣場，為了帶給南台灣截然不同的日式拉麵體驗，除了每一碗拉麵都能依個人口味自由調整，從濃厚、適中、清爽3種湯頭層次，搭配粗、細兩種麵條，再到麵體軟硬的口感選擇，延伸出18種組合之外，還有多達15種配料可加購，包括五花叉燒、炙燒長叉燒、海苔、溫泉蛋。

不只客製拉麵，岡山店更首度推出「3品日式小菜吃到飽」，包含鹹甜涮嘴的照燒豆腐丁、清脆解膩的櫻花蘿蔔片，以及酸爽開胃的醋溜海帶芽，搭配最受拉麵控青睞的「無限續細麵」服務，堆疊出直逼全台天花板等級的高CP值體驗。