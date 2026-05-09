東京最難預約燒鳥台北店6月開幕　15道式套餐3千元吃得到

▲「TORIKAZE TAIPEI（台北鳥風）」6月正式開幕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

由日本燒鳥大師池川義輝創立、被譽為「東京最難預約燒鳥」體系的「Torishiki ICHIMON（鳥しき一門）」，首度由MMHG湘樂餐飲集團引進台灣，打造全新品牌「TORIKAZE TAIPEI（台北鳥風）」，餐廳將於6月正式開幕，採全預約制營運，晚間提供15道式燒鳥套餐，每位2980元+10%，5月26日凌晨起開放6月、7月訂位，接下來將於每逢奇數月1日凌晨，開放後續2個月預約。

▲TORIKAZE TAIPEI主用餐區採12席吧台設計，客人能近距離觀看師傅炭烤食材。（圖／記者黃士原攝，以下同）

由池川義輝在東京創立的「Torishiki（鳥しき）」，自2011年起多次蟬聯米其林一星，在燒鳥體系裡屬於東京古典派，每串燒鳥份量偏大，不使用烤網，以高溫炭烤食材。目前東京、京都、紐約、上海、香港等城市都有分店（都有不同店名），接下來將於6月首度登台，由MMHG湘樂餐飲集團引進，命名為「TORIKAZE TAIPEI（台北鳥風）」。

TORIKAZE TAIPEI空間延續Torishiki ICHIMON一貫低調而沉穩的美學，炭化木材、黑灰色調、克制的光線，讓視線自然集中在炭爐與職人的手上。主用餐區採12席吧台設計，客人能近距離觀看師傅炭烤食材。另設可容納6人的包廂，備有專屬出入口，適合需要私密性的用餐場合。

▲雞腿肉。

▲雞胗。

TORIKAZE TAIPEI首波推出15道式燒鳥套餐，主食材選用台灣本地飼養約90天的赤岩雞，肉質細緻、水分飽滿，適合直火炭烤。開場是Torishiki ICHIMON極具代表性的「雞腿肉」，選用雞腿的腿心部位以備長炭直火燒烤，透過精準火候讓油脂與肉香充分融合，入口可感受到肉質彈性與飽滿鮮味。

▲七里香。

除了雞腿肉，「雞胗」、「七里香（雞屁股）」也是最能體現職人水準的部位。雞胗需反覆清洗、去膜、修整刀口，才能留下乾淨俐落的口感；經過炭烤後，入口緊實，帶脆，越嚼越有肉香。七里香則需要大量修整，去除雞毛、骨頭、脂肪，才不會有腥味，香氣濃而不膩。

▲雞頸肉。

▲雞膝蓋肉。

▲雞翅膀。

「雞頸肉」與「雞膝蓋肉」口感紮實，主要是這兩個部位運動量大，師傅用高溫直火快速翻轉，讓表面染上焦香，裡頭卻仍保有肉汁。

▲烤油豆腐。

▲豆腐泥拌過貓。

▲烤茭白筍。

套餐中除了雞肉，也有多道轉味料理，例如極具代表性的「烤油豆腐」，經炭火燒烤後呈現外層微脆、內裡柔嫩多汁的口感；「豆腐泥拌過貓」選用台灣當令過貓，搭配芝麻醬與蛋黃醋，更襯托出野菜本身的清新氣息；當令時蔬「烤茭白筍」以直火燒烤逼出食材本身的甜味。

▲▼雞肉末土鍋飯。

「雞肉末土鍋飯」則是負責填飽客人的胃，以雞湯為基底炊煮米飯，再將雞肉末與當令時蔬拌入其中，首波選用水蓮、牛蒡絲與蓮藕，未來會依照季節更換。

TORIKAZE TAIPEI採全預約制營運，晚間提供15道式燒鳥套餐，每位2980元+10%，每晚共設兩個餐期，分別為17:30與20:30。訂位將於5月26日凌晨起開放6至7月席次，7月1日凌晨起開放8至9月席次，後續亦將於每逢奇數月1日凌晨，依序開放後續兩個月席次。

▲雞胸串燒。

另外，位於大阪的「鳥匠いし井」，自2017年起蟬聯米其林一星、被譽為「日本最強燒鳥」，預約困難程度堪比搶熱門演唱會門票。社長石井吉智（Yoshitomo Ishii）人稱「大將」，自創立以來，便以其特立獨行的「石井流」風格改寫燒鳥的定義。

▲雞肉丸子。

復刻大阪名店「鳥匠いし井（Torisho Ishii）」的「燒鳥すみか」日前插旗台北，15道式套餐2580元+10%，其中包括10道串燒、3道一品料理，以及甜點、水果各1道，其中「鳥匠いし井」招牌的帶皮雞胸、雞翅一夜干與雞肉丸子都吃得到，其中雞翅一夜干要先醬油醃漬過，再放進冰箱進行風乾，而雞肉丸子與其他店不同，僅使用雞的頸肉與腿肉製成肉丸，並沒有加進軟骨。