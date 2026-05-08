吉伊卡哇熱氣球首秀吸睛　縣府與警方提前部署鹿野高台交管維安

▲台東熱氣球嘉年華超前規劃交通與維安。(圖／記者楊晨東翻攝)

記者楊晨東／台東報導

暑期大型觀光活動「2026台灣國際熱氣球嘉年華」即將登場，因應預期湧入的大量人潮與車流，台東縣政府提前啟動交通與安全整備作業。台東縣政府觀光發展處處長卜敏正於5月6日率相關人員前往台東縣警察局關山分局，與分局長龔士哲就活動期間的進出場動線、停車規劃、接駁措施及維安勤務等重點進行討論，為後續整體協調與勤務部署奠定基礎。

縣府指出，今年活動一大亮點為全球首度亮相的「吉伊卡哇（Chiikawa）」造型熱氣球，預料將吸引國內外遊客前往朝聖，帶動暑期觀光熱潮。隨著話題關注度提升，相關交通疏導與安全維護也成為籌備重點。

「2026台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月4日至8月20日在鹿野高台舉行，活動為期48天，邁入第16屆。期間除例行的熱氣球繫留體驗與造型球展示外，亦規劃無人機展演、煙火秀及星空光雕音樂會等多項活動，整體內容更趨多元，參與人次預估可望再創新高。

卜敏正表示，面對活動期間可能出現的交通壅塞與停車需求，縣府已提前盤點周邊停車空間、規劃接駁路線及人流動線，並與警方密切合作，期望在提升活動品質的同時，兼顧交通順暢與遊客安全。

龔士哲指出，熱氣球嘉年華已成為台東具代表性的國際觀光活動，每年吸引大量車流與人潮，關山分局將配合縣府整體規劃，加強鹿野高台周邊主要道路、停車區及接駁點的交通疏導與安全維護，並視現場狀況彈性調整警力配置，以降低壅塞與事故風險。

警方也表示，活動期間將於會場設置機動派出所，並提高周邊巡邏密度，針對失聯兒童、遺失物、違規空拍機及可疑攤商等情形加強預防與應變，同時與主辦單位建立即時通報機制，確保活動順利進行。

關山警分局呼籲，活動期間鹿野地區交通負荷將明顯增加，建議民眾多利用接駁車及大眾運輸工具前往，並配合現場交通管制與工作人員引導，共同維護交通秩序與活動安全，讓遊客在台東留下良好旅遊體驗。