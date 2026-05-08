獨／迪士尼探險號「引擎故障」4天航程取消　每房賠償500美金

▲迪士尼探險號因為機械故障無法排除，於8日宣布取消航程。（圖／可樂旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

新加坡迪士尼探險號又出包！該郵輪原定於5月7日展開4天的航程，因機械問題遲遲無法排除，於今（8日）宣布取消，估計受影響旅客超過6000人。業者表示，將全額退費，並提供每房500美金的補償，用來更改機票或其他額外支出。

根據外媒報導，迪士尼探險號原訂於5月7日下午5點出航，有旅客表示聽到船長廣播表示因引擎問題，工程團隊正在進行處理，船只能一直停靠在新加坡郵輪碼頭。直到8日下午，船上取消所有活動，之後船長再次廣播宣布「由於機械問題遲遲無法排除，決定取消行程。」

迪士尼探險號表示，將全額退還此次航程費用，以及所有未使用的預訂加購方案費用，並安排受影響旅客今晚於新加坡的住宿。同時，也會提供每間艙房最高500美元補償，用於更改機票、飯店及其他相關額外支出，憑單據實報實銷，並提供每位旅客未來預訂迪士尼探險號之50%折扣優惠。

針對受影響旅客，可樂旅遊表示，目前已全力協助旅客處理改票或行程安排。無論是團體或自由行旅客，若選擇於明（9）日返台，將協助安排返程機票；若希望繼續留在新加坡旅遊，也會協助安排後續住宿、交通等事宜，相關衍生費用將會由可樂旅遊彙整後，依迪士尼遊輪公告之補償額度代為申請。

KKday表示，目前受影響的旅客會依照迪士尼郵輪的機制進行退費或補償，另外有包套行程的旅客，KKday會協助退費或更改行程。