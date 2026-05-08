鹿港這樣玩！三星級友善店家一日遊　打造誰來都安心的旅遊體驗

▲彰化縣積極推動三星級友善店家制度，整合在地據點打造在地友善的「鹿港一日遊」行程！

圖、文／彰化縣政府提供

為提升城市觀光吸引力並強化在地友善服務環境，彰化縣近年積極推動「友善店家」制度，透過分級認證機制，遴選具備完善服務品質與多元友善設施之店家。今年更進一步推出「三星級友善店家」主題路線，整合餐飲、住宿與體驗據點，打造適合親子、長輩及各族群旅客的「鹿港一日遊」行程，讓旅遊不再只是景點踩點，而是能夠安心停留、自在享受的生活體驗。

本次精選之三星級友善店家涵蓋多元類型，首先是由義大利主廚親自經營的「想義廚房」，主打正宗拿坡里窯烤披薩，並結合在地小農食材，讓民眾在鹿港即可品嚐國際級料理；住宿方面則推薦「頌謙文旅」，其鄰近梅花鹿生態公園，結合自然景觀與輕奢住宿環境，並提供親子腳踏車與藝術展覽空間，適合全家大小放慢步調深度體驗。

此外，位於百年老屋中的「Daily Sweet Thing 恬事」，結合甜點、選品與藝文展覽，呈現生活美學與在地文化的融合；而「卷木森活館」則以環保木作為主題，打造親子DIY體驗空間與室內互動場域，讓旅客在遊玩中認識環境永續理念；最後，「阿南師民俗小吃」則以在地經典美食聞名，不僅推出九宮格小吃宴，更曾為國家元首指定餐食，展現鹿港飲食文化的深厚底蘊。

值得一提的是，這些店家皆具備多項友善設施，包括無障礙空間、親子友善服務、友善廁所、多元支付機制，並涵蓋性別友善與月經友善設計，同時亦提供素食選擇與多語服務，讓不同需求的旅客都能獲得良好體驗。透過這樣的整合，不僅提升店家服務品質，也進一步強化彰化作為「友善旅遊城市」的品牌形象。

彰化縣政府表示，未來將持續透過媒體曝光與社群行銷，將三星級友善店家轉化為具吸引力的旅遊內容，吸引更多外縣市旅客實際走訪，並帶動在地消費與產業發展。同時也鼓勵更多業者加入友善店家行列，共同營造更具包容性與溫度的城市環境。

透過此次「三星級友善店家鹿港一日遊」推廣，不僅讓旅客看見彰化的多元魅力，也讓「友善」從理念轉化為可感受的日常，實踐「誰來都好逛、怎麼玩都安心」的旅遊體驗。