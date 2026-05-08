藏壽司2分店新推扭蛋保底系統　每盤加2元「抽3次必中1次」

▲台灣藏壽司有2家分店引進扭蛋保底系統，抽獎3次必中1次（圖／記者鄺郁庭攝）

記者黃士原／台北報導

覺得藏壽司的扭蛋超難中嗎？現在微風松高店及ATT 4 FUN兩家引進日本的「保底系統」，只要每盤加收2元，每抽獎3次必中1次，以每次5盤、3次共15盤、每盤加2元，等於多花30元就保證一定可以獲得扭蛋。

藏壽司最大特色就是投入5個盤子，就能獲得1次抽扭蛋的機會，而且不斷的跟許多人氣動漫或IP合作，因此也被網友稱為「被壽司耽誤的扭蛋店」。由於不保證一定能獲得，因此坊間流傳各種必中的「都市傳說」，像是一次把所有餐盤連續投入、5的倍數投一次等。

或許是想讓那些運氣可能不夠好的消費者，可以拿到自己想要的聯名扭蛋，日本藏壽司在2023年推出「保底系統」，保證抽3次（吃15盤）就一定會中獎1次，而近日有網友發現台灣微風松高店也有這套系統。

▲藏壽司5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》。（圖／藏壽司提供）

亞洲藏壽司證實此消息，不過目前僅在微風松高店、信義ATT店上線，開始用餐時選擇「Plus」模式，接下來每盤壽司會加價2元，每抽獎3次必中1次，等於花30元（15×2=30）保證能獲得1顆扭蛋，對於手氣不好的消費者，不用為了扭蛋而吃撐肚子。值得注意的是，如果選擇Plus模式，用餐期間無法再更改。

目前藏壽司與《排球少年!!》聯名合作，扭蛋多達40款，包含壓克力吊飾與馬口鐵徽章胸針，角色陣容橫跨烏野高校、青葉城西高校、音駒高校、白鳥澤學園高校、梟谷學園高校、稻荷崎高校與鴎台高校等多所知名高校，除了主角群日向、影山、月島，還有研磨、黑尾、及川、牛島等人氣角色。

▲壽司郎×《貓貓蟲咖波》聯名活動5/11開跑。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎攜手台灣人氣插畫IP《貓貓蟲咖波》推出聯名活動，5月11日開跑，集結咖波、狗狗、小雞、兔兔等經典角色，打造4款聯名餐點、14款限定周邊。其中餐點以《貓貓蟲咖波》鮮明的角色特性為概念，將貪吃獵奇又萌萌可愛的形象巧妙融入餐點設計，「青森縣產鱒鮭拼盤（220元）」將青森縣產鱒鮭以多元料理方式呈現，同時附贈1款盲袋壓克力吊飾（共6款，含1款隱藏版），全台限量4萬5000個。

▲咖波躲躲絨毛吊飾。（圖／壽司郎提供）

貓貓蟲咖波聯名周邊加價購從5月18日開始，內用消費單筆發票滿500元，即可以299元加購盲盒「咖波躲躲絨毛吊飾」1個（共5款），最多可加購3個，全台共3萬5000個。

滿額贈「咖波壽司盤-迴轉壽司款」5月25日登場，內用單筆發票滿1200元即可獲得1個，全台共3萬個。6月1日起送「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」1個，全台共3萬個。