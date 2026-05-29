皇后鎮預約制高地秘境！360度俯瞰瓦卡蒂普湖　還能開車遊園

▲皇后鎮「鹿園高地」將大自然的鬼斧神工與野生動物完美融合。（圖／《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

紐西蘭皇后鎮東北方山坡的「鹿園高地（Deer Park Heights）」，距離市中心大約15至20分鐘車程，是當地極具人氣的戶外景點。由於地理位置優越，登高後能以360度無死角視野俯瞰瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）的靛藍湖水，搭配遠處綿延的雪峰，壯麗景致宛如大銀幕中的電影場景！

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提前線上預約

為了維護遊園品質與環境保護，鹿園高地採取預約制，必須提前透過官網選定日期並線上付款，建議至少提前兩個星期預訂；入園方式採智慧自助化，預約成功後會獲得一組開門密碼。門票收費標準以「車」為單位，每輛車收費75紐幣（約台幣1402元），上限8人；若預約時尚未取得租車車號，可先填寫「TBA」或「TBD」（待定）。

▲位於皇后鎮東北方的山坡上。

▲輸入密碼自助入園。

可以直接開車遊園

園區規劃有車道，方便遊客能自駕，依照自己想要的步調享受風景和動物互動，提醒大家部分路段要小心會車，因為視線死角導致看不到對向來車。開車入園約10分鐘即可抵達飼料販賣點，僅需2紐幣（約台幣37元），即可獲得一桶份量十足的飼料。

園區內動物種類很多，包含羊駝、鹿、綿羊、山羊、馬、驢、牛、野生豬等。請勿下車觸摸或餵食標示可能有攻擊性的動物（如鹿、犛牛），另外餵食動物時，請將飼料丟到動物的腳邊，切勿用手餵食。

▲▼飼料桶是專為園內動物準備的，可以安心餵食。

▲▼可以和許多動物近距離互動。

▲▼可以餵食綿羊。

▲車要慢慢開，避免撞傷動物。

自然景觀與生態共融

鹿園高地之所以受歡迎，原因就在於美不勝收的自然景觀與野生動物的完美結合！這裡地勢較高，環繞著瓦卡蒂普湖，從山上俯瞰，湖水呈現出靛藍色，映襯著積雪的山峰。為了維持這份純粹的生態體驗，園內嚴禁商業攝影、私人導覽或收費攝影團體進入，違者將會被扣留車輛。

▲▼部分路段要注意需要會車。

▲▼既提供令人放鬆的自然環境，也有豐富的互動體驗。

鹿園高地 Deer Park Heights

地址：432 Peninsula Road, Kelvin Heights, Queenstown 9300

營業時間：08：00－18：00

官網：https://deerparkheights.co.nz/home/

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