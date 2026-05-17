宜蘭低調手工水果冰藏身田邊柑仔店！濃郁木瓜牛奶只賣50元

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭壯圍「新南商店」是一間傳統柑仔店，阿嬤和兒子經營的小店，網路沒太多人知道這裡有販售各種水果冰品，超過15種口味都是老闆手工製作，連在地人都不太知道超隱藏版冰品美食。

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位置＆交通

位置偏僻，附近沒有美食餐廳，幾乎沒有路人，不過這地點距離以後的宜蘭高鐵還蠻近的。開車可停在商店旁邊，周邊道路也很好停車。

環境

內部有重新裝潢過，還多了桌椅可以讓客人吃冰，老闆把室內重新弄得乾乾淨淨，明亮整齊。這天沒有看到阿嬤，老闆說阿嬤年事已長，現在都在家休息。

▲冷凍庫比之前還多了，想買什麼口味可以自行選購，旁邊也有籃子可以拿。

冰品口味價錢

冰淇淋口味有花生、花豆、紅豆、芝麻、牛奶、巧克力牛奶、火龍果、百香果、李鹹、木瓜牛奶、抹茶牛奶、甘蔗檸檬和金鑽鳳梨等，選擇超多。

水果口味都是老闆用新鮮水果製作

這次看到火龍果只要25元，老闆說因為覺得這批買的火龍果沒有很甜，所以就特價給客人。

▲這次是平日來，前一天假日已經賣得差不多，好幾種口味都快賣光。

蘋果芭樂、木瓜牛奶

在現場吃了這兩種口味，木瓜牛奶是新口味，超級好吃！當天還看到老闆在旁邊處理木瓜，使用大顆新鮮的木瓜製作，這種純手工的店真的要好好支持！蘋果芭樂味道好香，打開蓋子就聞到明顯的果香，香甜不膩。

火龍果、甘蔗檸檬

火龍果本身就沒有什麼味道，淡淡的清香，老闆沒用濃縮製作，真材實料的水果冰，平常喜歡吃甜的可能不太習慣，這時候加一點甘蔗檸檬更好吃。

▲甘蔗檸檬的味道更好，檸檬的酸香明顯，甘蔗的味道比較淡，但這杯很適合炎熱的夏天，下次再來還會買其他口味試試看。

新南商店

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路四段142號

營業時間：10：00－20：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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