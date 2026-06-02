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下樓就是車站商場！和歌山高空景觀飯店　單人房配雙人床台幣1300

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

和歌山住宿飯店推薦這家，位在JR車站、南海電鐵樓上的「南海和歌山光芒飯店」，下樓就能搭車，交通非常方便，附近還有大型購物中心、便利商店、美食餐廳、蔦屋書店，生活機能極為優秀。高樓層的景觀視野很好，頂樓還有露天溫泉、大浴場，單人房每晚房價只要新台幣1,300元左右，CP值超級高！

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英文名稱為「CANDEO HOTELS Nankai Wakayama」，飯店位置位在JR／南海電鐵「和歌山市站」，記得是和歌山「市」站，和「和歌山站」是不同的車站！不僅樓下就是車站，還有座大型購物中心「Kino 和歌山」，裡頭有松本清藥妝店、超市、伴手禮店、美食餐廳，對面也有7-11便利商店，生活機能可說方便到不行。

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

環境
高樓層的Check in大廳，景觀視野非常漂亮，吃早餐的地方也在這裡。早餐價格不貴，菜色當然也就比較簡單，跟日本多數商務飯店差不多。頂樓有露天風呂、大浴場，因為不能拍照，景觀如何可上官網瀏覽，不是住客也能來體驗一下。

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲部分備品可以自取，沒有化妝水、洗面乳、乳液等保養品。

有賣一些簡單的和歌山伴手禮，只是品項、種類沒有太多，建議大家可以到樓下「Kino和歌山」超市買，我自己覺得很好逛，價格也不貴。

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

我此次住宿的是最基本房型，空間一個人住綽綽有餘，若是兩個人可能會擠一點，但已經比多數日本商務飯店大了。重點是房價很便宜，平日單人房一晚只要約1,300元，加完稅、服務費也不過1,600元左右而已。房價會依照日期做浮動調整，雙人房價大概會多700～800元，兩個人分下來反而更划算了，整體來說房價真的是便宜，CP值極高。

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

我很喜歡靠窗的沙發區設計，躺在這裡看風景超級舒服；雖然沒有書桌，晚上用電腦會不太方便，但以旅行度假來說很放鬆。雖然是單人房，但一樣是給雙人床，寬敞到要斜躺都沒問題。床鋪、枕頭的舒適度都很棒，床頭即有配置電源開關、充電插座，可以躺在床上滑手機。

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲浴室空間也算足夠，還能放下一個浴缸。

▲▼南海和歌山光芒飯店。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
和歌山旅遊要住在市區的話，很推薦這家交通方便的南海和歌山光芒飯店，位置就在南海電鐵樓上，無論要搭乘南海電鐵往返關西機場，或是加太線去加太，都能選擇住在這裡。景觀漂亮、房間舒適都是加分優勢，房價還這麼便宜，叫人怎麼能不大力推薦！

南海和歌山光芒飯店

地址：和歌山県和歌山市東蔵前丁39
最早可辦理入住的時間：15：00
最晚可辦理退房的時間：11：00

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