台中金典「港點吃到飽」延長至5/31　4人同行再享1人免費

▲台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動延長到5月31日。（圖／取自台中金典酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動原本只到4月30日，不過業者日前公布再加推1個月，直到5月31日才結束，而且4人同行1人免費。

台中金典酒店金園中餐廳5月再推「呷福飽 粵吃粵飽」，50道粵菜港點無限享用，其中有16道是新菜色，包括冬菜四季豆、四喜烤麩、牛肉粉絲煲、紹興醉雞、蒜茸粉絲鮮蝦、果津香芒蝦球、水晶蝦餃皇、鮮蝦蒸粉果、香蔥太子撈麵。

金園中餐廳吃到飽活動需2人以上用餐，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%。業者同時再加碼，4人同行再享1人免費優惠。

▲青雅中餐廳再推港點吃到飽活動延長到6月30日。（圖／台北新板希爾頓提供）

台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳「港點吃到飽」原本也是4月底結束，不過因為受到顧客好評，飯店決定活動再延長2個月，預計6月30日結束，30多道經典料理無限供應，包括蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等多樣菜色，每位成人費用999元+10%、每位孩童499元+10%。