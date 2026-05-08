ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中金典「港點吃到飽」延長至5/31　4人同行再享1人免費

▲台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動延長到5月31日。（圖／取自台中金典酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

台中金典酒店金園中餐廳「呷福飽 粵吃粵飽」活動原本只到4月30日，不過業者日前公布再加推1個月，直到5月31日才結束，而且4人同行1人免費。

台中金典酒店金園中餐廳5月再推「呷福飽 粵吃粵飽」，50道粵菜港點無限享用，其中有16道是新菜色，包括冬菜四季豆、四喜烤麩、牛肉粉絲煲、紹興醉雞、蒜茸粉絲鮮蝦、果津香芒蝦球、水晶蝦餃皇、鮮蝦蒸粉果、香蔥太子撈麵。

金園中餐廳吃到飽活動需2人以上用餐，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%。業者同時再加碼，4人同行再享1人免費優惠。

▲青雅中餐廳再推港點吃到飽活動延長到6月30日。（圖／台北新板希爾頓提供）

台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳「港點吃到飽」原本也是4月底結束，不過因為受到顧客好評，飯店決定活動再延長2個月，預計6月30日結束，30多道經典料理無限供應，包括蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等多樣菜色，每位成人費用999元+10%、每位孩童499元+10%。

關鍵字： 美食雲 港點吃到飽 台中金典 金園中餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

自稱「來自中國台灣」遭挨罵　林佑威回應：課本教的

推薦閱讀

香港中環「The Henderson」必逛亮點

香港中環「The Henderson」必逛亮點

受黃志芳吸引　大阪府松原市長帶隊觀摩101垂直馬拉松且有人參賽

受黃志芳吸引　大阪府松原市長帶隊觀摩101垂直馬拉松且有人參賽

秀醫護證件吃Buffet「3人同行1人免費」

秀醫護證件吃Buffet「3人同行1人免費」

旅日職人主廚親自操刀！新竹隱藏版和風料理

旅日職人主廚親自操刀！新竹隱藏版和風料理

麻神麻辣火鍋暑假復活　用餐還能看歌仔戲

麻神麻辣火鍋暑假復活　用餐還能看歌仔戲

宜蘭冬山熱氣球嘉年華6月登場

宜蘭冬山熱氣球嘉年華6月登場

東京最難預約燒鳥體系登台

東京最難預約燒鳥體系登台

日本寺院住一晚＋一泊二食3000有找！

日本寺院住一晚＋一泊二食3000有找！

員林秒殺水煎包！8鍋全開也來不及賣

員林秒殺水煎包！8鍋全開也來不及賣

全台最大漢堡市集5/30回歸　

全台最大漢堡市集5/30回歸　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中金典「港點吃到飽」延長至5/31

全台最大漢堡市集5/30回歸　

暑假搭麗星郵輪指定航次「兒童0元」

香港中環「The Henderson」必逛亮點

我家牛排桃園平鎮店明開幕

清心福全推出「會員制」　免費入會可領折價券、生日禮

板橋青雅「港點吃到飽」延長至6/30

「孕媽咪」免費遊和平島、賞百合

獨／迪士尼探險號「引擎故障」4天航程取消　每房賠償500美金

大安區神秘餅坊每周只開三天！

熱門行程

最新新聞更多

香港中環「The Henderson」必逛亮點

受黃志芳吸引　大阪府松原市長帶隊觀摩101垂直馬拉松且有人參賽

秀醫護證件吃Buffet「3人同行1人免費」

旅日職人主廚親自操刀！新竹隱藏版和風料理

麻神麻辣火鍋暑假復活　用餐還能看歌仔戲

宜蘭冬山熱氣球嘉年華6月登場

東京最難預約燒鳥體系登台

日本寺院住一晚＋一泊二食3000有找！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366