熊本深度遊推薦玩法！必排南阿蘇鐵道一日遊　明治時期老舖買饅頭

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

熊本深度旅行提案，推薦你規劃一場「南阿蘇鐵道一日遊」！買張南阿蘇鐵道一日券，就能無限次搭乘上下站，沿途車站景點美食好吃又好玩。這篇南阿蘇鐵道一日遊攻略，整理了一日遊行程建議、車資時刻表等資訊，跟著玩就對了！

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南阿蘇鐵道

為運行在熊本縣的地方鐵道，全長約17.7公里，行駛於「立野車站-高森車站」之間，是南阿蘇居民重要的交通工具，沿途經過阿蘇五岳與森林溪谷、鄉野田間，因為美麗風景也很受到遊客喜愛。

除了每日運行的普通車外，還有兩台季節限定、預約搭乘的特色列車：トロッコ列車について、サニー号トレイン。「トロッコ列車について」是半露天觀光列車，可以更近距離欣賞南阿蘇自然景觀；而「サニー号トレイン」則是千陽號小火車，是許多航海王粉絲旅行的夢想清單之一。

▲▼南阿蘇鐵道沿途的美麗景色。

路線圖

南阿蘇鐵道起站為「立野車站」，終點站則為「高森車站」，全程僅有10個車站，只有高森車站是有站務員的有人車站，其他站都是無人車站。較多觀光客會停留的車站為：立野、南阿蘇白川水源、高森。

時刻表

由於班次不算太密集，若計畫南阿蘇鐵道一日遊的話，記得先查好銜接班次的時刻表，避免花太多時間在等車上面。但是會有變動，所以建議出發前再次上官網確認。從JR熊本站出發的話，也能先確認立野站的轉乘時間，因為通常小站附近景點美食會較為缺乏。

一日券

車資請參考下圖，最低搭乘費用為180日圓（約台幣36元），最遠的是490日圓（約台幣98元），如果會停留超過三站的話，建議直接買一日券1,200日圓（約台幣240元），每次上下車就不用再額外購票，省時又方便。

以我此次行程為例，立野-白川水源460日圓（約台幣92元）、白川水源-高森240日圓（約台幣48元）、高森-立野490日圓（約台幣98元），總計費用1,190日圓（約台幣238元），買不買一日券其實都可以。

一日遊行程規劃

JR「阿蘇男孩!」熊本站-立野站 ⭢ 南阿蘇白川水源 ⭢ 高森：高森湧水隧道公園、海賊王列車；周末可增加鐵道咖啡店「久永屋 南阿蘇鉄道 長陽駅」。

景點、美食

停靠的10個車站，較多觀光客會停留的車站為立野、南阿蘇白川水源、高森，我這次剛好就是玩這三個車站，但沿線還有幾個有趣的車站，也一併介紹出來，大家可自由安排行程。

立野站

為JR和南阿蘇鐵道銜接的車站，搭JR前往需在這裡換車。這個車站雖然很新很大，但卻是個無人車站，等待轉車的空擋，可以到對面買個名物「ニコニコ饅頭」。

ニコニコ饅頭

明治40年開業，至今已有超過百年歷史。一份8顆、不能單買，售價為400日圓（約台幣80元），迷你小饅頭裡頭包的是豆沙餡，可以當作解饞小物，有些台灣旅行團還會特別停靠購買。

ニコニコ饅頭

地址：熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野1576

營業時間：08：00－17：30（周二公休）

長陽站

有間可愛的鐵道咖啡店「久永屋」，僅在周末營業，如果剛好安排周末前往的話，可以把鐵道咖啡店排進行程中，品嚐美味的甜點咖啡。

久永屋

地址：熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3440－4

營業時間：周六、日11：00－18：00

南阿蘇水之誕生地白水高原站（南阿蘇水の生まれる里白水高原駅）

是日本站名最長的火車站，好像沒有太多人知道這件事，我當時站在車門拍照時，還引起車內所有遊客好奇，日本人都問我在拍什麼。車站造型蠻可愛的，裡面還有個古書店，若是行程安排許可的話，停留這站好好拍照也是個不錯的選擇。

南阿蘇白川水源站

日本名水百選之一的「白川水源」是南阿蘇鐵道人氣很高的景點，每分鐘湧出60公噸，水溫常年保持在14℃，水質為含有微量二氧化碳的中硬水，甘甜到可以直接生飲。很多人會直接帶瓶子來裝水回家，現場也能買到使用白川水源沖煮的咖啡、釀造的醬油！

高森站

不僅有千陽號小火車、航海王雕像，車站內販售的高森伴手禮也很厲害，還有不少獨家限定。車站附近走路可到的高森景點不少，還能租借腳踏車、電動滑板車，要單獨安排高森半日遊、一日遊都可以。

總結

這個行程很適合想要遠離城市、體驗熊本深度旅行的人參考，阿蘇觀光不只有阿蘇火車而已，搭乘南阿蘇鐵道玩南阿蘇也是個很棒的玩法。南阿蘇鐵道一日遊攻略整理給大家，從熊本市區出發交通方便，只要事先查好時刻表就行！

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