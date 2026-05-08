樂麵屋南部首店今日開幕　日式小菜吃到飽、拉麵免費無限續加

▲樂麵屋高雄首店今日開幕。（圖／豆府集團提供）

記者黃士原／台北報導

以正宗九州豚骨湯頭為靈魂的日式拉麵品牌「樂麵屋」，全台第8間門市將在5月8日進駐高雄岡山樂購廣場，這是品牌成立以來第一次離開雙北地區，也是南台灣首店，除了維持原有的客製化服務，還新增日式小菜吃到飽。

樂麵屋5月8日進駐高雄岡山樂購廣場，為了帶給南台灣截然不同的日式拉麵體驗，除了每一碗拉麵都能依個人口味自由調整，從濃厚、適中、清爽3種湯頭層次，搭配粗、細兩種麵條，再到麵體軟硬的口感選擇，延伸出18種組合之外，還有多達15種配料可加購，包括五花叉燒、炙燒長叉燒、海苔、溫泉蛋。

▲樂麵屋高雄岡山店可免費續麵。（圖／豆府集團提供）

不只客製拉麵，岡山店更首度推出「3品日式小菜吃到飽」，包含鹹甜涮嘴的照燒豆腐丁、清脆解膩的櫻花蘿蔔片，以及酸爽開胃的醋溜海帶芽，搭配最受拉麵控青睞的「無限續細麵」服務，堆疊出直逼全台天花板等級的高CP值體驗。

歡慶首度南下，樂麵屋高雄岡山店開幕首3日主打高雄人限定的優惠，凡出示居住地為高雄的身分證件，即可用原價5折加購「日式酥炸牡蠣」，每日限量30名。5月11日起至6月10日，只要消費滿300元，即贈送總價值達600元的料理兌換券，兌換內容囊括黃金脆薯、招牌煎餃、招牌焦糖布丁、日式炸雞等多款人氣單品。

▲烤狀猿新文心店昨天試營運。（圖／老井餐飲提供）

另外，台中起家的烤狀猿，主打燒肉吃到飽，基於資源整合後的營運考量，開業已有21年的烤狀猿一中店已熄燈，不過業者在文心路上找到新店面（台中新文心店），經過2個多月的籌備與裝修，昨天開始試營運，而且與大里店同屬升級版店型，餐費799元起至1199元，食材也更豐富。

台中新文心店也推出多款話題性十足的創意料理，包括視覺與份量兼具的「戰斧豬排」，以及上桌即點燃火焰、香氣四溢的「娘子吊豬肉」。熟食選擇同步升級，從披薩、刈包到日式手捲一應俱全，甜點部分更加入深受年輕族群喜愛的甜甜圈，打造從主餐到甜點都完整的用餐體驗。