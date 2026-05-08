嘉義也有金針花海！「阿拉伯粉紅村」變色了　3萬株金黃花浪盛開

▲「阿拉伯粉紅村」目前已進入最佳觀賞期。（圖／記者胡至欣攝；下同）

記者胡至欣／嘉義報導

想看壯闊的金針花海，不用再翻山越嶺衝花東了！位於嘉義縣竹崎鄉義隆村的「阿拉伯粉紅村」，近期迎來絕美的初夏變身。過去以浪漫「粉紅花旗木」聞名的山坡換上新裝，約3萬株金針花全面綻放，交織成一幅如畫般的金黃地毯，目前已進入最佳觀賞期，隨手拍都是大片！

「阿拉伯粉紅村」的推手是綽號「阿拉伯」的義隆村長葉志紘。他自2012年起，陸續在自家5公頃山坡上，栽植超過3000株花旗木，打造出夢幻粉紅王國，每到花季皆大方「免費開放」參觀，用心經營的溫度讓它迅速在網路上爆紅，成為嘉義極具代表性的賞花熱點。

雖然去年受丹娜絲颱風侵襲，導致今年粉紅花況不如往年，但村長3年前加種的金針花，受惠於近期穩定的氣候，加上自動灑水與細心管理，5月迎來了大爆發。園區內廣植的金針花，品種為「台東一號」，又名「千鶴」，其特性是「花莖粗、直立性強」，且花期非常集中（約4~6月），每枝花莖能開出17朵花，盛開時整片山頭橘澄澄一片，隨風搖曳極其迷人。

5月是屬於母親的季節，也是金針花（萱草，又稱母親花）開得最美的時刻，「阿拉伯粉紅村」在每逢週六（5/9、5/16、5/23）皆會舉辦戶外音樂會與DIY體驗。不妨牽著媽媽的手一同走進這片燦爛花海賞景、拍美照，感受村落居民的人情味，留下最動人的初夏回憶。

交通方式：

1. 國道3號下竹崎交流道→接166線往竹崎市區方向前進→於166線與台3交接處繼續直行即可抵達。

2. 搭乘公車至「義隆村站」下車，步行約700公尺。

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