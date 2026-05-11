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抗漲省好玩！莎倫娜號北高出發　精彩航程隨選享樂

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

抗漲省好玩！ 莎倫娜號北高出發 精彩航程隨選享樂（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲莎倫娜號暑假限定航次「4人同行2人免費」，超強優惠爽爽玩。

今年暑假最聰明的抗漲旅行，就是搭上歌詩達郵輪莎倫娜號，從基隆、高雄雙港啟航；不用天天換飯店、打包行李，不必為餐廳訂位燒腦，一上船，度假模式即刻啟動。現在更有暑假限定航次「4人同行2人免費」的超強優惠，揪上好友家人，人越多、省越多，把預算花在最值得的享受上！

抗漲省好玩！ 莎倫娜號北高出發 精彩航程隨選享樂（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲溫熱的馬賽克躺椅，讓身心徹底放鬆。

踏入船艙，一場視覺饗宴隨之展開。挑高十層的萬神殿大堂氣勢恢宏，半空中懸浮的3D列印發光雲朵，隨著樂音優雅變換色調，結合科技感十足的數位投影，彷彿置身迷幻的海上奇境。轉個身，阿波羅大酒吧以大膽的撞色美學重新定義時尚，繽紛的沙發與地毯交織出活潑律動，最適合點杯調酒，沉浸在微醺的度假氛圍裡。

抗漲省好玩！ 莎倫娜號北高出發 精彩航程隨選享樂（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲吃美食不忘健身，還有無敵海景作伴。

來到戶外泳池甲板，簡約的幾何線條與明亮色彩，在透明玻璃天幕的映襯下，將藍天與日光引入。您可以在躺椅上盡情舒展，渴了、餓了，身旁的Street Food小食攤，隨時提供美味輕食。

抗漲省好玩！ 莎倫娜號北高出發 精彩航程隨選享樂（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲莎倫娜號兼融義式風味與亞洲靈感，提供多元飲食選擇。

莎倫娜號特別邀集三位米其林星級主廚，將沿途停靠港的異國風情融入菜單，讓每一餐都像是一場深度文化探索。特別推薦Sushino現點現做的手作壽司，義式餐廳裡香氣四溢的手工披薩，每一口都是對美好生活的致敬。

抗漲省好玩！ 莎倫娜號北高出發 精彩航程隨選享樂（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲點杯冷飲、面向大海，享受微風吹拂，療癒好心情。

翻新後的艙房，捨棄了原本的暖橘色系，改以現代簡潔的設計語彙呈現，視覺上感覺更寬敞；衛浴空間升級為玻璃拉門設計，不僅乾爽舒適，也提升了舒適度與質感。

抗漲省好玩！ 莎倫娜號北高出發 精彩航程隨選享樂（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲華麗的歌舞秀，在宙斯大劇院精彩上演。

從公共空間的聲光震撼，到尊享套房內的家具選材，煥然一新的莎倫娜號如同一座移動式海上度假村，整艘郵輪從視覺設計到硬體設施全面升級，讓海上度假加倍自在逍遙。

抗漲省好玩！ 莎倫娜號北高出發 精彩航程隨選享樂（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲日本福岡城漫步，市區逛街、吃美食。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

●推薦行程：
2026 超值日韓行程 4／5／6日 暑假航次登場

★基隆港出發／高雄港出發
沖繩｜石垣島｜宮古島｜福岡｜釜山｜佐世保｜麗水

★限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】

詳見：
歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪 歌詩達郵輪莎倫娜號 基隆港 高雄港

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