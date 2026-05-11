這夏真划算！歌詩達郵輪4人同行2人免費

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

暑假出遊貴森森，旅費花不下手？歌詩達郵輪莎倫娜號推出限定航次「4人同行2人免費」超值優惠，幫爸媽精打細算，輕鬆實現一家大小的航海夢想！

▲暑假玩日本，一家四口、二人免費，圓夢要趁早。（圖／歌詩達郵輪）

登上歌詩達郵輪，感受純正義式浪漫。莎倫娜號宛如古羅馬神話的現代化身，以鮮明色彩與俐落線條交織出古典與當代並存的視覺魅力。步入氣勢恢宏的「萬神殿」中庭，挑高空間搭配巨型螢幕震撼登場，天幕上懸浮的3D列印發光雲朵，隨著節奏強烈的音樂律動，打造沉浸式的神話氛圍，科技感十足。

▲莎倫娜號以穀物女神之名，為主餐廳-瑟瑞斯餐廳命名，預示著女神將帶來無盡的豐盛美食。（圖／歌詩達郵輪）

被譽為「眾神之船」的莎倫娜號，船上多項設施皆以奧林帕斯山的眾神命名，如宙斯大劇院、阿波羅大酒吧、瑟瑞斯餐廳、邱比特舞廳等，神話意象貫穿每個角落。金碧輝煌的歐式設計，不只華麗，更充滿畫面感，讓古希臘羅馬的浪漫史詩，在現代郵輪上再次展開。

▲手工義式薄餅屋，以擎天神阿特拉斯托舉巨型番茄的藝術裝置，成為視覺焦點。（圖／歌詩達郵輪）

身為義大利品牌郵輪，餐飲自然是重頭戲。免費餐廳提供豐富的異國自助百匯，還能品嚐香氣撲鼻的現烤披薩，搭配一望無際的海景入席，味覺與視覺一次滿足。

▲泳池區擁有可開合的玻璃天幕，無論晴雨都不受影響，還可在星空下觀賞影片。（圖／歌詩達郵輪）

此外，船上亦設有多間特色付費餐廳，帶來更精緻多元的美食體驗。從細膩精巧的Sushino壽司吧，到星級主廚打造的創意料理，每一口都充滿驚喜，讓用餐不只是填飽肚子，更是一場融合形、色、香、味的感官饗宴。

▲潘神Disco以希臘神話中的牧神命名，燈光璀璨魅力四射，造型高腳椅超吸睛。（圖／歌詩達郵輪）

為了滿足不同旅客，莎倫娜號規劃多元放鬆空間。當孩子在「思高兒童俱樂部」盡情探索、開心玩樂，大人則能前往廣受好評的Samsara SPA，在靜謐的水療空間中釋放壓力，找回屬於自己的慢活時光。

▲莎倫娜號的大劇院，以眾神之王宙斯為名，設計靈感源自於羅馬競技場。（圖／歌詩達郵輪）

戶外甲板更是活力滿點的遊樂場，刺激滑水道笑聲不斷。即使天氣變化，也有配備滑動玻璃屋頂的泳池，不論晴雨都能自在玩水。當夜幕降臨，氣勢磅礴的大劇院接力登場，國際級歌舞與特技演出輪番上陣，將海上假期的歡樂氛圍推向最高潮。

▲體驗跳島之樂，沖繩＋石垣島4/5天、沖繩＋宮古島5天，都是高CP值的推薦。（圖／shutterstock）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

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