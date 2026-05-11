眾神也想玩！日本暑假《萬元有找》超值搶GO

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

來自義大利的海上新樂園，歌詩達郵輪莎倫娜號，基隆、高雄雙港啟航，暑假玩日本，限定航次「萬元有找」，沿途滿載驚喜與歡樂，就連眾神也想玩！

▲莎倫娜號用義大利的靈魂，重新定義海上的浪漫。）

北部旅客從基隆登船，有很多航程可以選。想體驗跳島之樂，沖繩＋石垣島4/5天、沖繩＋宮古島5天，都是高CP值的推薦。若希望岸上停留較多時間，也有沖繩靠港過夜的航次，讓你買到店家打烊、吃完宵夜再心滿意足回船上。還有6天的日韓雙城航線，福岡＋釜山、或是佐世保＋麗水，不同組合各自精彩，一趟旅程就能橫跨兩國，是一般飛機團做不到的創新玩法。

▲阿波羅大酒吧全面煥新，整體座位區更舒適現代。

為體貼南部鄉親，歌詩達莎倫娜號也有直接從高雄港出發的航程，主打沖繩＋石垣島（或宮古島）5天航程，可在沖繩本島自由逛街、踩點；也可在石垣島品嘗頂級石垣和牛、打卡川平灣美景，或是到宮古島欣賞迷人的漸層藍海。岸上觀光以外的航行期間，船上吃住玩全包，對於南部旅客來說，簡直是省時、省力、省錢的最佳出國提案。

▲萬神殿中庭潮感升級，帶來極致視聽體驗。

歌詩達莎倫娜號的公共空間，以數位藝術概念結合古希臘神話為主軸，並以摩登風格重新詮釋，被譽為「眾神之船」。歷經裝潢升級後，萬神殿大堂結合3D雲朵科技與光影特效，打造出科幻劇場般的視覺震撼；阿波羅大酒吧的沙發、扶手椅與地毯都換成了繽紛撞色設計；泳池甲板簡潔的幾何圖案裝飾，營造出時髦的戶外派對氛圍，每一處都是熱門的打卡點。

此外，還有專為孩子打造的思高兒童俱樂部、一日小船長／一日小公主體驗，以及多功能運動場、水上滑道…等，大人放鬆、小孩放電，很適合全家一起嗨玩。

▲海上優雅居所，義式質感美學。

在船上，隨時都能大快朵頤，從星級料理、手工披薩、日式壽司到義式冰淇淋應有盡有；除了供應三餐，還有下午茶、宵夜時段，隨時填飽你的胃。吃飽或玩累了，也能隨時回房休息；艙房設計同步升級為現代簡約風格，衛浴空間更有感進化，讓你的海上時光盡享舒適。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

●推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 暑假航次登場

★基隆港出發／高雄港出發

沖繩｜石垣島｜宮古島｜福岡｜釜山｜佐世保｜麗水

★限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】

詳見：

歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw

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