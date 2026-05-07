雄獅鳴日廚房今夏首度停靠南澳　餐飲主打「海皇三重奏」

▲鳴日廚房今夏首度停靠宜蘭南澳車站，並以全新在地星級盛宴及微醺主題活動，帶領旅客深入台灣風土。（圖／雄獅旅遊提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

以「五星級移動饗宴」收服饕客心與胃的鳴日廚房，今夏首度停靠宜蘭南澳車站，並以全新在地星級盛宴及微醺主題活動，帶領旅客從鐵道深入台灣風土，一日遊每人18,800元起。

雄獅旅遊表示，一日遊首度停靠宜蘭南澳車站，安排探訪朝陽社區與朝陽漁港，感受小漁村慢生活，並前往「茶籽堂製油所」認識台灣苦茶油文化，還能品嚐西西里咖啡與酥炸花枝丸；二日遊則推出東部瑞穗與西部新營兩條路線，並邀請調酒師登車打造限定酒會，從白天風景一路延伸至夜晚微醺時光。

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▲鳴日廚房最新菜單，圖為東部一日午餐菜色。

餐飲部分則由陳偉強與名廚王輔立聯手設計，以宜蘭蔥、櫻桃鴨、花蓮豬等鐵道沿線食材，打造中西融合的星級菜單。本季主打「海皇三重奏」，以台式蒜蓉、原民香椿與西式蝦膏三種風味演繹龍蝦鮮甜；「熱石海鮮湯」則結合原住民石煮法與法式熬湯工法，釋放草蝦、小卷與蛤蜊鮮味。

主餐還有融合花東山林香氣的「馬告紅酒燉和牛頰」，以及慢火熬煮8小時的「山林石澗海味珍寶」。甜點則推出擬真「台灣烤玉米」慕斯與雪茄造型可可脆餅。另外，因應端午節令推出「鹹蛋黃艾草戚風蛋糕」與「端午鹼粽佐小農蜂蜜」，在創意與傳統之間展現台灣味。

下午茶同樣融入地方特色，包括結合宜蘭鮮蔥的「宜蘭圓舞曲」、帶有原民剝皮辣椒風味的「小米甜甜圈」，以及使用宜蘭友善雞蛋與瑞穗鮮乳製成的焦糖布丁。

▲到「朝陽漁港」了解地方創生的發展軌跡，並造訪文化場域「茶籽堂製油所」。（圖／茶籽堂提供）



除了美食，二日遊也加入「仲夏微醺」主題。西部「府城慢饗」路線串聯洲南鹽場與新營糖廠，並入住台南遠東香格里拉酒店；東部「山與海的邂逅」則安排部落走讀、米彩繪與陶錫工藝體驗，夜宿瑞穗天合國際觀光酒店，享受黃金溫泉與水樂園設施，晚間更安排於PRIME ONE牛排館用餐。一日遊每人18,800元起，二日遊41,900元起，透過放慢步調的移動方式，重新感受台灣土地與風味。

▲團體行程以「產地至餐桌」為設計核心，規劃走訪陶錫工藝，認識日常器皿與廚具原材料。



另一方面，煙波集團3月甫插旗嘉義，取得阿里山林鐵文資處北門車站旁閒置飯店ROT營運權，打造「煙波城行 阿里山北門館」，而近日再公布即將拓點花蓮新城，全新品牌預計8月起試營運，並於5月14日在煙波大飯店花蓮館海宴中餐廳舉辦大型實體招募會，預計釋出176個職缺，盼透過在地人才投入，帶動區域觀光服務品質升級。