土耳其女婿重現家鄉味！深藏迪化街古建築「穿過天井」才能找到

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

「Raum三舍」是來自主廚土耳其裔德國人與台灣老婆經營的咖啡廳，餐點以「meze」小食文化為料理，提供三明治、甜點流心巴斯克、咖啡、茶飲與酒類，自製Q軟扁麵包。

這次點了土耳其小食餐點Meze（Tzatziki自製希臘優格拌小黃瓜，橄欖油魚香草粉）一個自製麵包260元、焦糖巴斯克起司蛋糕200元、冰拿鐵180元，清爽開胃醬料，好好吃，好多外國觀光客朝聖。

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交通怎麼去？

可搭乘台北捷運「大橋頭站」下車，步行8分鐘抵達。

位置

咖啡廳位於台北市大同區迪化街一段上，依循地址抵達，就是眼前這棟紅磚牆古蹟與拱門騎樓。得先從入口處的門面的服飾店入內，穿過天井，咖啡廳就在二進空間，很別有洞天。

▲大稻埕老宅建築，很多一進、二進、三進空間，牆面掛上店家品牌logo與介紹。

複合式空間

取名Raum，德文是「空間」意思，咖啡廳、餐酒館、藝術與刺青工作室的複合式空間，二樓是刺青店，復古老宅空間，混搭居家風格。

木質調大門＋復古磁磚

台北迪化街古色古香老街魅力，木質調老宅大門，早期紅色復古磁磚，讓人想一探究竟，台北大稻埕街頭建築文化，這幾年正夯，吸引很多外國觀光客朝聖。

▲映入眼簾，二進空間，可見這大片落地窗玻璃，復古風氛圍。

訂位

第一次造訪洽逢剛開幕前幾天，沒用IG訂位預訂所以沒法用餐。後來在朝聖一趟，平日禮拜三去，一樣沒訂位，碰運氣，下午剛好有位置，好好運。

大稻埕老宅新舊文化融合空間

映入眼簾，傳統老宅的紅磚地板，分成好幾區座位，左後方是開放式廚房，麵包與料理都在這裡製作，沒有油煙味，室內座位區分成一張共享長桌，以及兩人與四人座位區，好幾區打造沙發座位，宛如回到家舒適用餐。

橫掃IG網美的打卡座位



▲沙發座位區，小木桌，吃東西比較不方便，但氛圍很好。

▲每日現做的麵包與料理，全出自土耳其裔德國人主廚，擁有多元餐飲背景，造就這好吃美味料理。

▲這裡是白咖夜酒，想包場服務，可洽詢。

土耳其風味料理

土耳其女婿與台灣女孩結合，一起經營開了這間咖啡廳，多款土耳其料理，異國料理風味，滿足不能出國，輕鬆吃土耳其小食味蕾。

▲二進後方往三進空間，別有洞天，戶外座位，四人座位區，綠色植栽妝點，若不怕熱，很舒適的空間。

菜單

低消一杯飲品，提供餐點以「meze」小食文化為料理，提供三明治、甜點流心巴斯克、咖啡、茶飲與酒類，自製Q軟扁麵包，不收服務費，收現金。

餐點

冰拿鐵 180元

▲咖啡採中烘焙咖啡豆，堅果香氣，咖啡順口，不奶膩，搭配巴斯克吃，好絕配。

焦糖巴斯克起司蛋糕 200元

走炙燒烤糖過的巴斯克，視覺誘人，想到小尾巴二店「小尾巴咖啡Tiny Tail」神等級好吃烤巴斯克蛋糕，也是這樣炙燒處理，非常好吃。這裡的巴斯克走流心巴斯克，非常濕潤，雖不是泥漿狀態，但整體表現很好，好美味，濃郁起司奶香，不奶膩，建議可以炙燒更黑點，炙燒香氣逼出奶香，更滑順，會更有層次。

土耳其小食餐點Meze（Tzatziki自製希臘優格拌小黃瓜，橄欖油魚香草粉）、一個自製麵包 260元

在土耳其餐桌上，開胃菜Meze是非常重要一部分，這裡有搭配多款醬料，一人輕鬆吃，也可多人套餐選擇，一次品嚐多款味道，直接把抹醬塗抹在麵包上搭配食用，麵包不走酥脆路線，軟嫩彈嫩細緻，滿滿麵粉香，這款自製希臘優格拌小黃瓜，橄欖油魚香草粉，清爽酸甜，讓人好喜歡。

心得感受

2026新開幕大稻埕咖啡廳，異國風料理，土耳其小食，「Raum三舍」的評論高，一開幕就爆紅，橫掃IG網美打卡台北景點，外國觀光客紛紛朝聖。

Raum三舍

地址：103台北市大同區迪化街一段237號二進一樓

時間：周五至周六14：00－22：00、周日14：00－19：00、周三至周四11：00－18：30（周一周二公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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