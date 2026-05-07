金普頓大安「Marimekko主題房」亮相　住房加贈限定印花托特包

▲金普頓大安門口玻璃便能看到Marimekko印花裝置。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

繼黑魂寶可夢、JOGUMAN、Bacha主題房後，洲際集團旗下金普頓大安再度跨界攜手品牌，這次與芬蘭設計品牌Marimekko合推期間限定「仲夏花漾藝境 Stay in Bloom」主題房，將北歐印花美學融入旅宿空間，即日起至6月14日開賣。

▲主題房以黑白與春夏藻綠兩種色調打造不同風格。（圖／業者提供）



此次專案以Marimekko經典「游霓可Unikko」印花為主軸，從一樓飯店公共空間，一路延伸至13樓的6間客房，並以黑白與春夏藻綠兩種色調打造不同風格。房內可見抱枕、羊毛氈毯、餐具與沐浴織品等細節設計，連洗手台備品、地墊也融入花卉元素，讓旅客宛如走進一座充滿北歐風格的沉浸式場景。

▲▼「仲夏花漾藝境 Stay in Bloom」主題房；大安套房。（圖／業者提供）



住房專案8,800元起，可入住主題房一晚，並獲贈游霓可印花形狀餅乾、印花托特包、行李箱貼紙與明信片組等限定禮品；套房房型再額外加贈黑白Unikko印花摺疊傘、迷你口金包與毛巾等聯名單品。

▲▼主題房贈游霓可印花形狀餅乾、印花托特包、行李箱貼紙與明信片組等限定禮品；套房房型再額外贈黑白Unikko印花摺疊傘、迷你口金包與毛巾等聯名單品。（圖／業者提供）



此外，作為全台唯一獲「米其林星鑰」肯定的寵物友善飯店，金普頓大安也同步推出「寵物領巾客製工作坊」，將於5月16日與6月6日登場，開放房客參加，毛孩爸媽可自行挑選印花圖樣，為寵物打造專屬配件，延續旅宿中的美好體驗。

▲「虹夕諾雅 谷關」於水之庭園中設置納涼川床，重現百年前水邊的風雅之姿。（圖／業者提供）



另外，因應夏日到來，台中「虹夕諾雅 谷關」把山林秘境轉化為一座沐暑度假村，自6月9日起推出「涼夏秘境」三天兩夜限定專案。其中，旅客將品嚐麥酒小點、水炊鍋物料理、納涼川床午餐、五葉松刨冰到會席料理，還能包場溫泉、在星空下森呼吸，感受與世隔絕的靜謐之旅；至9月17日前，限定每月第2、4周的周二舉行，即日起開放線上預約。

▲▼「虹夕諾雅 谷關」大浴場中除了有充滿檜木香氣的溫泉池，亦有沁涼舒適山泉冷池。（圖／業者提供）

