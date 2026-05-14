台中13間人氣巴斯克！米其林主廚親自操刀＋深夜甜點全收錄

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

在台中慵懶的午後，最療癒的事情莫過於找一間質感咖啡廳，點一份表皮焦黑、內裡卻柔軟得不像話的巴斯克蛋糕，這款來自西班牙的「醜蛋糕」，憑藉著迷人的焦香味與濃醇乳酪，早已成為台中甜點界的常客，為了幫大家尋找那份完美的午後甜點，我整理了這份「台中巴斯克蛋糕懶人包」，裡頭收錄了幾間藏有厲害巴斯克的咖啡廳，喜歡吃巴斯克蛋糕的朋友必收藏！

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甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

我本身不是個會主動吃巴斯克蛋糕的人，但最近在台中北屯挖到一間很厲害的流心巴斯克，好吃到讓糖糖能一次吃兩個，就是這間藏在北屯巷弄中的「甜蒔CAFE & BAKING STUDIO」，店面小小一間，還有可愛店貓，主打流心巴斯克及戚風蛋糕，每天品項會公布在IG限時動態上。（詳細資訊）

甜蒔CAFE & BAKING STUDIO

地址：406台中市北屯區水湳里大連西路28巷5號

電話號碼： 0988－091424

營業時間： 12：30－18：00（周一、周二公休）

桴汌咖啡

終於來訪我收藏口袋名單已久的「桴汌咖啡」囉！這間隱身在台中黎明新村中的日式老宅咖啡館，安靜地散發著迷人的京都氣息，推開門彷彿一秒瞬間移動到了日本，除了香醇的咖啡陪伴午後，這裡的餐點更是驚艷，尤其是那層次豐富的香料蛋沙拉可頌，帶濃郁奶香的巴斯克乳酪蛋糕，都是不容錯過的超人氣美味！（詳細資訊）

桴汌咖啡

地址： 408台中市南屯區黎明里干城街116巷12弄20號

營業時間：11：00－18：00

胡同兒

我又發現一間充滿特色的台中甜點店！位在台中東區的胡同兒，是一家帶有濃厚中式古典美的咖啡館，店裡的甜點由來自北京的米其林甜點師操刀，不僅風味獨特、質感細緻，連擺盤都相當精緻，甜點依現場為主，我超推他們家的青花椒肉鬆巴斯克，鹹甜交織，讓人一吃就愛上。（詳細資訊）

胡同兒

地址： 401台中市東區合作里自強街31－1號

電話號碼： 0985－623702

營業時間：11：00－18：00（周四、周五公休）

珘墨咖啡

除了鬆餅，我也很推薦這份季節限定的草莓可可巴斯克，巴斯克蛋糕本體散發著深邃的苦甜可可香，質地綿密細緻，入口即化，像是介於生巧克力與乳酪蛋糕之間的絲滑口感，搭配滿滿新鮮草莓，濃郁而不甜膩，配上一口熱咖啡超讚！（詳細資訊）

珘墨咖啡（公休日以IG為主）

地址： 404台中市北區崇德里漢口路五段40號

電話號碼： 04－22353365

營業時間：12：00－19：30（周四公休）

O~i! cafe

位在台中西區的「O~i! cafe」是由一對可愛台日夫妻經營，店內不只充滿濃濃的日式職人感，還藏著超人氣的「吉伊卡哇」軍團！除了必點的濃郁系巴斯克蛋糕，店裡兩隻超大方的店貓更是靈魂人物，完全不怕生，甚至會大方坐鎮陪你吃甜點，想被貓咪跟甜點雙重療癒的朋友，絕對不能錯過這間寶藏店！（詳細資訊）

O~i! cafe

地址：403台中市西區五權西五街118號

電話號碼：0988－218929

營業時間：12：00－21：00（周三公休）

離域 Café

期待已久的「離域 Café」草莓季終於登場啦！這次草莓甜點多了幾樣新款，除了人氣草莓巴斯克、草莓千層酥，還多了草莓拿破崙及聖誕節限定甜點，每一款甜點都宛如藝術品般精緻，讓人捨不得動刀！營業至凌晨十二點的台中深夜甜點店，只能現場候位無訂位服務。（詳細資訊）

離域 Café



地址：403台中市西區昇平里昇平街67號

營業時間：15：00－00：00（周三公休）

G’DAY

隱身在國立公共資訊圖書館中的「G’DAY」，是台中近期爆紅的網美咖啡廳！不僅內用不限時、無收服務費，環境更是寬敞舒適、質感滿分，店內主打早午餐、烏龍麵、米食、披薩、甜點、咖啡等，選擇超豐富，這裡同時也是寵物友善餐廳，無論是一個人放空、三五好友聚會，還是帶毛孩一起來，都能度過愜意的午後時光。（詳細資訊）

G’DAY

地址：402台中市南區江川里五權南路100號

電話號碼：04－22635880

營業時間：09：00－20：00（周一公休）

禾雪咖啡

這間隱身在豐原巷弄裡的「禾雪咖啡」，店內充滿文青氣息，不只環境舒適好拍，最療癒的是還有可愛店貓作伴。職人級的香醇手沖咖啡配上精緻甜點，真的是太幸福了！如果你也喜歡尋找城市裡的靜謐角落，這間隱藏版咖啡廳絕對值得收藏進口袋名單。（詳細資訊）

禾雪咖啡（公休公告以IG為主）

地址：420台中市豐原區頂街里新生北路80號

電話號碼：0972－505651

營業時間：10：00－18：00（周二、周三公休）

真騎士乳酪蛋糕

巴斯克蛋糕是近期推出的新品！不同於經典重乳酪的紮實，巴斯克乳酪蛋糕擁有高溫烘烤出的焦糖化深褐色外表，帶著迷人的焦香氣息，內餡則是讓人驚艷的濃郁、綿密且絲滑，口感介於重乳酪與輕乳酪之間，入口即化，整體吃起來香濃不膩，好吃。（詳細資訊）

真騎士乳酪蛋糕

地址：406台中市北屯區平福里大連路二段229號

電話號碼：04－22476123

營業時間： 12：00－18：00（周二公休）

噓。咖啡

台中首間水母咖啡館就隱藏在熱鬧的勤美商圈中！位於西區的噓。咖啡，近期在脆上爆紅，不僅裝潢質感滿分，店內還能近距離欣賞多種可愛水母，主打各式咖啡、甜點，更有話題十足的香菜美式，於傍晚五點後，還會搖身一變推出調酒，營造出截然不同的氛圍。（詳細資訊）

噓。咖啡

地址：403台中市西區忠明里中興街231號2F

電話號碼：0919－910262

營業時間： 12：00－01：00（周五、周六延長至02：00）

CREAMY DAILY CAFE

「CREAMY DAILY CAFE」的巴斯克乳酪蛋糕也是必點招牌，口味依當天為主，糖糖這天來點的是外面比較少見的提拉米蘇巴斯克。下層是質地紮實且細緻的巴斯克乳酪，帶有深邃的咖啡色澤與微苦的焦糖香氣，中間鋪上一層厚厚的純白鮮奶油，增添了幾分輕盈滑順的質地，表層灑滿了細膩的可可粉，入口時先是微苦的香氣，隨後迎來乳酪的濃郁與奶油的清甜，不過吃到後面會稍顯膩口些，建議搭配咖啡一同享用。（詳細資訊）

CREAMY DAILY CAFE

地址：408台中市南屯區豐樂里豐功路17號

電話號碼：04－2380 9707

營業時間： 12：30－18：30（周日、周一公休）

Pierre Bear Cafe & Select

台中北屯出現了這麼一個讓人想賴著不走的空間！「Pierre Bear Cafe & Select」完美復刻了丹麥的生活風景，主理人將頻繁往返北歐的品味濃縮於此，讓高挑的店內不僅充滿精品咖啡香，更結合了高端選品與精品買賣，大面落地窗配上正宗丹麥家具，極簡卻不失溫潤，讓你不必飛歐洲，也能沉浸在最道地的北歐慢生活節奏裡。（詳細資訊）

Pierre Bear Cafe & Select

地址：406台中市北屯區松強里昌平東七路3號

營業時間： 13：00－18：00（周六周日提早12：00開門、周一周二公休）

CuppaViVi

台中甜點控又有新據點了！鄰近美術園道的「CuppaViVi」於今年一月正式登場，迅速成為社群上的熱門話題。店內主打千層蛋糕及濃郁巴斯克，寬敞絕美的裝潢讓人一進門就倍感放鬆，這裡也是寵物友善餐廳，非常適合帶毛孩來場約會，目前尚未開放訂位服務，想朝聖這間人氣咖啡館記得早點來卡位。（詳細資訊）

CuppaViVi Cafe 美術店

地址：403台中市西區吉龍里五權七街53號

電話號碼：04－23722699

營業時間： 09：30－18：00

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