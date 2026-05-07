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在星空泳池漂浮超療癒！大溪威斯汀推最美「水上音療冥想」秒放鬆

▲▼大溪笠復威斯汀度假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲大溪笠復威斯汀度假酒店是許多人的「偽出國」度假首選。（圖／記者黃凱翊攝）

記者黃凱翊／桃園報導

現代人生活節奏快得令人喘不過氣，堆積如山的Email、開不完的視訊會議，讓「度假」成了許多人心中最奢侈的渴望。位於桃園的大溪笠復威斯汀度假酒店，近年就成為不少北部旅人心中的「微出國」首選，從南洋風泳池、綠意環繞的度假氛圍，到各式休閒娛樂設施，都讓人一踏進飯店，就像瞬間切換成度假模式，飯店更不定期舉辦「水上漂浮音療冥想」，讓你不用飛峇里島，也能擁有一段從心靈深處淨化的療癒假期。

▲▼大溪笠復威斯汀度假酒店不定期推出「水上漂浮音療冥想」活動。（圖／業者提供）

▲大溪笠復威斯汀不定期推出「水上漂浮音療冥想」活動。（圖／業者提供）

大溪笠復威斯汀度假酒店攜手台北知名冥想品牌Infinium 引心合作，不定期推出頗受好評的「水上漂浮音療冥想」活動，不同於一般靜態冥想課程，「水上漂浮音療冥想」更強調五感體驗，參與者會戴上眼罩與耳罩，平躺在漂浮床上，隨著水波緩緩漂流，當夜晚微風拂過水面，身體被溫柔托浮，耳邊則是低頻的自然環境聲與老師引導冥想交織而成的聲音場域，能有效讓緊繃的情緒慢慢鬆開，讓人彷彿暫時脫離城市與現實壓力，只專注感受自己的呼吸與內在情緒。

▲▼大溪笠復威斯汀度假酒店不定期推出「水上漂浮音療冥想」活動。（圖／業者提供）

▲體驗者會戴上耳機與眼罩，進入宛如子宮的世界。（圖／業者提供）

讓不少體驗過的旅客形容，「像把腦中的雜訊全部關掉，心靈的疲憊都被洗滌乾淨」，也有人認為短短一個多小時的冥想活動，就有種真正放空、重新充電的感覺。

▲▼大溪笠復威斯汀度假酒店不定期推出「水上漂浮音療冥想」活動。（圖／業者提供）

▲耳機中傳來的低頻海浪拍打聲與老師的引導聲，讓人很容易就放鬆了下來。（圖／業者提供）

如果你曾造訪過大溪笠復威斯汀，一定對那座充滿南洋風情的戶外大泳池印象深刻。周邊環繞著綠意盎然的山景，配上池畔的躺椅與南洋風涼亭，隨手一拍都是時尚大片。

▲▼桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

▲若天氣好時，「水上漂浮音療冥想」則會在戶外泳池進行。（圖／業者提供）

白天是網美拍照的聖地，但到了夜晚，這裡則變身為心靈的避風港。若天氣好時，「水上漂浮音療冥想」活動就會選在戶外泳池進行，躺在星空下感受身心靈的平靜，正是現代人最需要的心理急救。如若天氣不佳，則活動體驗會移至室內泳池進行，點滿燭光的室內泳池變得靜謐浪漫，讓體驗者在踏入冥想空間的那刻，急躁的心就緩慢放鬆了下來。

▲▼大溪笠復威斯汀度假酒店不定期推出「水上漂浮音療冥想」活動。（圖／業者提供）

▲天候不佳時，「水上漂浮音療冥想」活動則會改在室內泳池進行，水面上點滿燭光一樣充滿氛圍感。（圖／業者提供）

除了心靈的療癒，身體的休息同樣重要。大溪笠復威斯汀每一間客房都配備了聞名全球的「天夢之床（Heavenly® Bed）」。這張床墊經過特別研發，軟硬適中且支撐力極佳，搭配柔軟的羽絨被與多款枕頭選擇，許多旅客都表示：「這是我睡過最舒服的床，一躺下去就徹底斷電。」客房內皆設有獨立陽台，早晨起床後，推開落地窗就能呼吸到大溪山林間的新鮮空氣，看著遠方的翠綠山巒，這份寧靜是市中心飯店無法給予的奢侈享受。

▲▼桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

▲大溪笠復威斯汀度假酒店讓人從踏進酒店那刻，就要開啟渡假模式。（圖／業者提供）

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店打造北部飯店首座狗狗專屬戶外空間「威斯汀毛孩樂園」。（圖／業者提供）

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店打造狗狗專屬戶外空間「威斯汀毛孩樂園」。（圖／業者提供）

在少子化與寵物經濟帶動下，人寵共遊已成旅遊新趨勢。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店看準需求，打造北部飯店首座狗狗專屬戶外空間「威斯汀毛孩樂園」，規劃觸覺步道、玩轉樹洞、溜滑梯、蹺蹺板、草皮攀爬屋等設施，並同步升級寵物友善房型，每間寵物房皆配備帳篷窩、舒適睡墊、飼料碗、健康零食、清潔袋與迎賓小點等。

▲▼大溪笠復威斯汀度假酒店推出毛孩專屬客房與狗狗專屬戶外空間「威斯汀毛孩樂園」。（圖／記者黃雅億攝）

▲▼(上圖)寵物房裡還備有帳篷窩與飼料碗等毛孩專屬備品，(下圖)毛孩樂園讓狗狗可以盡情跑跳。（圖／記者黃雅憶攝）

▲▼大溪笠復威斯汀度假酒店推出毛孩專屬客房與狗狗專屬戶外空間「威斯汀毛孩樂園」。（圖／記者黃雅億攝）

餐點上也值得旅人期待，大溪笠復威斯汀攜手三家香港萬豪系飯店廚藝團隊，目前正於館內知味西餐廳推出「港都旬味・威斯汀港味食堂」，從缽仔糕、車仔麵、雞蛋仔等庶民小食，到避風塘炒蟹、羊腩煲等港式大排檔，一站就能品嚐多樣港味。

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店攜手三家香港萬豪系飯店廚藝團隊，自明（6日）起至6月30日於館內知味西餐廳推出「港都旬味・威斯汀港味食堂」,桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼館內的知味西餐廳推出「港都旬味・威斯汀港味食堂」，想體驗正港港味要趁6月底前。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店攜手三家香港萬豪系飯店廚藝團隊，自明（6日）起至6月30日於館內知味西餐廳推出「港都旬味・威斯汀港味食堂」,桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

生活在數位時代，手機裡永遠有跳不完的通知，大腦也鮮少有真正關機的時候。如果你也感到累了，卻沒時間飛出國度假，不如就抓緊時間開車前往桃園大溪。在星空下漂浮，在音律中找回自己，這場短暫卻深刻的假期，將成為你重新出發的動力。

另外圓山大飯店全新整修的「金龍客房」，自2020年暫停營運後，歷經近6年反覆討論與細緻施工，終於正式對外亮相。此次改裝跳脫過往宮殿式建築的厚重印象，在保留美國前總統艾森豪曾下榻的歷史格局下，為經典空間注入更輕盈、當代的設計風格。為歡慶回歸，飯店同步推出「買一送一」限量住房專案，邀旅客重返元首級的歲月風華。

▲圓山飯店「金龍客房」開箱,圓山飯店,金龍,百年金龍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲26間「金龍客房」位於百年金龍旁。（圖／記者彭懷玉攝）

「金龍客房」位於金龍廳旁，為圓山最早期的客房型之一，承載飯店創立初期的重要記憶。圓山飯店公關經理田永弘表示，全區共26間客房，包含22間標準房與2款套房各2間，坪數約10至25坪，約占全館5%。客房面向西側觀音山，不僅可飽覽夕陽餘暉，也能將園區綠意盡收眼底。

▲「金龍客房」整修完工，美國總統艾森豪曾住過的「金龍環景套房」過去照片。（圖／圓山飯店提供）

▲「1426號套房」曾因接待美國總統艾森豪而聞名，便是現在的「金龍環景套房」。（圖／圓山飯店提供）

其中，「金龍環景套房」曾因先後接待過伊朗國王巴勒維、美國總統艾森豪，又被稱為「1426號套房」聞名於世，約24.85坪，入口特別保留獨立半套衛浴；位於邊間的「金龍天際套房」則達25坪，坐擁開闊窗景和綠意，營造靜謐舒適的住宿氛圍。標準客房約10-11坪，分別有單床與雙床房兩種，座落於走廊兩側。

▲圓山飯店「金龍客房」開箱,圓山飯店,金龍,百年金龍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼曾接待美國總統艾森豪與伊朗國王巴勒維的「金龍環景套房」，約24.85坪；位於邊間的「金龍天際套房」則達25坪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲圓山飯店「金龍客房」開箱,圓山飯店,金龍,百年金龍。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 大溪威斯汀 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 桃園旅遊 冥想 水上漂浮音療冥想

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