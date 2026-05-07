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香港爆紅「雲朵棉花糖」限時在台販售　可搭6種口味冰淇淋

▲▼新加坡冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）」香港限定爆紅「雲朵棉花糖」宣布引進台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲ICC香港限定爆紅「雲朵棉花糖」快閃台灣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新加坡冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）」香港爆紅「雲朵棉花糖」登台，明起限時一個月開賣，每日限量50份。

▲▼新加坡冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）」香港限定爆紅「雲朵棉花糖」宣布引進台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲雲朵棉花糖為炙燒棉花糖搭配巧克力、冰淇淋。

ICC「雲朵棉花糖」原為香港限定品項，今年1月上市後大受好評，原訂只賣1個月，活動結束後改為常態販售。

ICC宣布5月8日至6月8日在台北開賣「雲朵棉花糖」。這款冰淇淋以棉花糖在杯緣排出花瓣形狀後進行炙燒，接著倒進熱巧克力，最後放上一球冰淇淋，冰淇淋口味有開心果、斑斕、焦糖脆餅、薄荷巧克力、香草和草莓等6種，每份288元。

歡慶母親節，8日至10日買雲朵棉花糖有加50元多一球冰淇淋優惠。

▲▼Krispy Kreme攜手義大利「Kinder健達」、美國「Hershey’s好時」及日本「meiji明治」等巧克力品牌推出全新3款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲左至右口味依序為皮蒙特繽紛榛果、紐約好時可可、東京明治抹茶。

此外，Krispy Kreme近日則聯名義大利Kinder健達、美國Hershey's好時及日本meiji明治，推出3款巧克力甜甜圈，其中「皮蒙特繽紛榛果」以榛果巧克力搭配榛果巧克力奶油，頂層放上健達繽紛樂白巧克力並撒上麥芽巧脆。

「紐約好時可可」選用香滑白巧克力結合經典好時巧克力水滴，最後點綴好時純可可粉製成的餅乾碎及黑巧克力線條；「東京明治抹茶」則以明治牛奶巧克力搭配抹茶粉，再放上明治白巧克力、抹茶巧克力風味方塊增添口感。

以上甜甜圈售價皆為60元，販售至6月10日。

▲▼Krispy Kreme攜手義大利「Kinder健達」、美國「Hershey’s好時」及日本「meiji明治」等巧克力品牌推出全新3款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲母親節限定「馨愛葡萄花語」甜甜圈只賣3天。

Krispy Kreme也推出母親節限定「馨愛葡萄花語」甜甜圈，以葡萄巧克力結合奶油乳酪內餡，搭配檸檬巧克力與堅果點綴，售價60元，5月8日至10日限定開賣。

5月10日當日購買母親節限定禮盒即送原味糖霜甜甜圈1盒，買大送大、買小送小，禮盒須含母親節新品1顆。

關鍵字： 美食情報 美食雲 ICC Krispy Kreme

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