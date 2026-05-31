美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

「南阿蘇鐵道一日遊」景點推薦一定要來，這個全線唯一的有人車站「高森站」，這裡不僅有千陽號小火車、航海王雕像，車站內販售的高森伴手禮也很厲害，還有不少獨家限定，車站附近走路可到的高森景點不少，還能租借腳踏車、電動滑板車，要安排高森半日遊、一日遊都可以！

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南阿蘇鐵道一日遊

「南阿蘇鐵道」為行駛在「立野－高森」之間的地方鐵道，時刻表、車資可至官網查詢，如果會停留超過三站的話，建議直接買一日券1200日圓（約新台幣240元）省錢又方便！



行程建議

JR「阿蘇男孩！」熊本站－立野站 ⭢ 南阿蘇白川水源 ⭢ 高森：高森湧水隧道公園、海賊王列車（周末可增加鐵道咖啡店：久永屋 南阿蘇鉄道 長陽駅）

交通

「高森車站」為「南阿蘇鐵道」終點站，也是全線唯一的有人車站。地理位置在熊本縣西邊、阿蘇火山南邊，再往西南一點就會來到大分縣、宮崎縣。

熊本航海王雕像

2016年九州發生大地震，熊本縣多處都出現嚴重災情，航海王作者「尾田榮一郎」是熊本人，為了鼓勵居民們能重建家園、重拾信心，開啟了「ONE PIECE熊本復興專案」，陸續在熊本縣內十個地方，放置草帽海賊團雕像，並與縣政府、地方合作實施各種計畫，為熊本災後復原帶來滿滿動力。而這個車站所設置的航海王雕像是「佛朗基」希望能像建造海上列車的船匠湯姆一樣，以鐵鎚敲響並重啟鐵路全線出發和到達各站，為災區帶來希望。

千陽號小火車

「南阿蘇鐵道」除了普通列車外，還有超酷的「航海王千陽號小火車」，運行時間大多在周末，偶爾平日也會開，需提前預約座位，大人車資1000日圓（約新台幣200元）、小孩車資500日圓（約新台幣100元）。

官網預約方式

第一個「トロッコ列車について」是觀光列車，第二個「サニー号トレイン」才是千陽號小火車，接著選人數、搭乘日期、搭乘路線時間，然後依序把資料填一填，最後完成線上刷卡付款即可。

高森車站介紹

車站內擺有許多日本漫畫家的作品，同樣是為了振興災後的重建，大家不妨找找看有沒有自己喜歡的作者的作品，我就有找到柯南作者的插畫啦！

必買伴手禮

車站的商店產品相當豐富，隨便買都是不錯的熊本伴手禮，鐵道迷必買列車模型、車票鑰匙圈，南阿蘇有名的醬油、農產品、零食餅乾等全買得到。

▲航海王周邊產品當然也不少，千陽號鐵盒有夠可愛。

▲其他像是蠟筆小新、熊本熊的商品也有，還有不少是限定產品，只有在阿蘇才能買到。

▲扭蛋系列都蠻可愛的。

景點

車站附近景點有高森老街、高森湧水隧道公園、上色見熊野座神社，前二者走路可以到達，後者則建議租腳踏車；可惜我這天來雨越下越大，思考過後便決定未來有機會再前往。

租腳踏車

「高森觀光振興機構」有提供多種服務，像是租借腳踏車、電動滑板車、寄放行李等。有需要的人，可以先至官網預約，就能確保旅行的時候，一定有腳踏車可借。

心得感受

規劃「南阿蘇鐵道一日遊」，推薦一定要把排「高森車站」進行程中。如果是航海王粉絲的話，記得提前上官網預約千陽號小火車，並且隨時留意運行時間、時刻表。車站附近景點不少，大家可依照行程安排、旅遊喜好，自由規劃高森一日遊、高森半日遊！

高森觀光振興機構

地址：869－1602 熊本县阿苏郡高森町高森 1537－6

營業時間：09：00－17：00

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