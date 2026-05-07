全球29間奢華精品酒店公布　睡進香檳酒莊、私人島嶼

▲全球奢華精品酒店公布第一季29間名單。圖為墨西哥下加利福尼亞半島的La Valise Los Cabos。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

全球奢華精品酒店聯盟Small Luxury Hotels of the World（SLH）公布2026年第一季新加入飯店名單，從愛爾蘭莊園、義大利歷史宅邸，到印尼私人島嶼度假村，共有29家風格旅宿入選。其中不乏今年將開幕的新飯店，也有近年新開幕、近期才獲聯盟青睞的精品旅宿，為喜愛深度與奢華體驗的旅客，提供更多靈感。

愛爾蘭-格雷斯飯店（The Grace Hotel）

即將於今年春季開幕的格雷斯飯店，坐落於愛爾蘭梅奧郡，坐擁韋斯特波特莊園430英畝的原始美景。現代化的客房、餐廳和SPA中心與周圍的自然風光相呼應，呈現靜謐悠然的莊園度假氛圍。

▲位於義大利卡布里島的卡薩卡普里萊飯店，即將於春季迎賓。（圖／業者提供）



義大利-卡薩卡普里萊飯店（Casa Caprile）

位於義大利卡布里島的卡薩卡普里萊飯店，即將於春季迎賓。該棟建築由19世紀宅邸改建而成，僅規劃12間客房與套房，以鮮明色彩、訂製家具與設計細節，重新詮釋義式度假美學。

義大利-威尼斯八號酒店（Eight Venezia）

威尼斯八號酒店（Eight Venezia）經過大規模翻修後，2026年7月將在威尼斯聖瑪麗亞福爾摩沙廣場開幕。飯店歷經大規模翻修，保留華麗簷口、壁畫與彩繪玻璃等歷史元素，並融入當代設計語彙，打造兼具古典與時尚氣息的住宿空間。

巴拿馬-卡薩西蒙娜飯店（Casa Simona）

位於巴拿馬安東谷（El Valle de Antón）、一座死火山口小鎮的卡薩西蒙娜飯店（Casa Simona），將於今年第三季開幕。飯店融合在地建築風格與自然景觀，客房可俯瞰山谷，以及一座氛圍隱密的露天劇場，帶來與自然共存的沉浸式住宿體驗。

美國-摩根山飯店（Hotel MOHI by Appellation）

坐落加州帕洛阿爾托摩根山中心地帶的摩根山飯店 （Hotel MOHI by Appellation），是葡萄酒鄉品牌Appellation Healdsburg的姊妹飯店，將於今年下旬開幕，以時尚風格結合戶外體驗與酒鄉魅力，成為探索加州的新據點。

▲▼新開幕的Rhino and River野境度假村（Rhino and River Wildlife Retreat & Spa）。（圖／業者提供）





印度-野境度假村（Rhino and River）

新開幕的Rhino and River野境度假村（Rhino and River Wildlife Retreat & Spa），位於印度阿薩姆邦莫里岡鎮，擁有16間木屋客房，河流和農田景觀環繞，並可近距離接觸野生動物，是嚮往自然系旅人的天堂。度假村內的 Nirban Spa中心，結合卡西族的傳統療法和現代按摩技法，為旅客療癒、平衡身心。

法國-香檳三號飯店（Thiénot）

已於2025年底開幕的香檳三號飯店（Le N°3 by Champagne Thiénot），為知名香檳酒莊首間精品飯店，由建築師Loic Thiénot操刀，僅設14間客房，並將酒窖與Spa空間融入歷史連棟別墅之中，展現濃厚法式生活美學

此外，印尼廖內群島的特魯納斯私人島嶼（Telunas Private Island），可從新加坡搭乘渡輪或搭乘當地航班抵達。島上僅規劃15棟獨立水上別墅，在提供奢華住宿體驗同時亦秉持著對周遭環境與社區的永續精神，同樣被全球奢華精品飯店青睞。

▲▼La Valise品牌旗下第6家飯店洛斯卡沃斯精品飯店（La Valise Los Cabos），以地中海風格別墅、沙漠花園與原始海岸景觀聞名。



La Valise品牌旗下第6家飯店洛斯卡沃斯精品飯店（La Valise Los Cabos）也加入了全球奢華精品飯店。該飯店擁有一系列地中海風格的別墅，後方是沙漠花園，前方坐擁壯麗海景和原始海岸線，給予旅客完整的下加利福尼亞半島體驗。

SLH表示，所有成員皆須通過超過百位秘密客評鑑，並符合615項考核標準，即便入選後仍須持續維持服務品質，若未達標準且未於3至6個月內改善，將被取消會員資格。此次公布的新成員，也再次展現全球精品旅宿在設計、美學與體驗上的多元樣貌。

以下為全球奢華精品酒店（SLH）2026年第一季新飯店成員名單：



美洲

Casa Simona, El Valle De Anton, Panama – 2026 opening

Ella's Cottages, Key West, USA

Hotel MOHI by Appellation, Morgan Hill, USA – 2026 opening

La Serena Villas, Palm Springs, USA

La Valise Los Cabos, San Jose del Cabo, Mexico portfolio

Lighthouse Hotel, Key West, USA

Maison Twenty Seven, Santa Monica, USA

ME Cabo, Cabo San Lucas, Mexico

Puerto Valle Hotel de Esteros, Ituzaingo, Argentina

Ridley House, Key West, USA

SUMAQ Machu Picchu Hotel, Aguas Calientes, Peru

Winslow's Bungalows, Key West, USA



亞太地區

Azerai Ke Ga Bay, Tan Thanh, Vietnam

Azerai La Residence, Hue City, Vietnam

Dharana at Shillim, Pune, India

Dolkhar Ladakh, Leh, Ladakh, India

Lchang Nang Retreat, Nubra Valley, India

Rhino and River Wildlife Retreat & Spa, Morigaon, Assam, India

Telunas Private Island, Riau Islands, Indonesia

Terrah Hills Resort, Dalhousie, India



歐洲中東及非洲

Casa Caprile, Anacapri, Italy – 2026 opening

Grand Palace Brno, Brno, Czech Republic

Historia Boutique Hotel Nile Cruise, Nile River, Egypt

Hotel Bowmann, Paris, France

La Casa del Presidente, Avila, Spain

Le 3 by Champagne Thienot, Reims, France

Santorini Sky, Santorini, Greece

The Grace, Westport Estate, Westport, Co Mayo, Ireland – 2026 opening

Zabola Estate, Zabola, Romania

